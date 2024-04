Milan bloccato da Guardiola: irrompe la Roma

Nonostante l’assenza di un direttore sportivo ufficiale, sono molte le voci di mercato sulla Roma: l’ultima coinvolge Manchester City e Milan

Cosa ci fanno Milan, Manchester City e Roma nello stesso articolo? Un’indiscrezione di calciomercato. Nonostante la fine della stagione e, di conseguenza l’inizio della campagna trasferimenti estiva, sia ancora lontana, i Rumors di mercato continuano a riempire le pagine di giornali e di testate online. In casa giallorossa continuano a tenere banco le considerazioni in merito all’eventuale permanenza di Daniele De Rossi sulla panchina e alla scelta del nuovo direttore sportivo.

Malgrado questa situazione da limbo, a cadenza quotidiana continuano ad essere accostati alla proprietà capitolina i nomi di diversi calciatori. D’altronde, a prescindere da quale sarà la posizione finale in campionato, la squadra giallorossa avrà bisogno di rinforzarsi un po’ in ogni settore del campo, con un occhio di particolare riguardo alla situazione portieri, esterni difensivi e centravanti.

Dal Manchester City alla Roma: sfida al Milan

Con Leonardo Spinazzola in scadenza il 30 giugno del 2024 e Angeliño che proverà a guadagnarsi il riscatto in questi ultimi due mesi, la fascia sinistra avrà bisogno di un restyling molto profondo. Nei giorni scorsi si è parlato di un potenziale interessamento per Antonino Gallo, ma il terzino del Lecce non è l’unico profilo che è stato segnalato agli uomini di fiducia dei Friedkin da alcuni intermediari. In scadenza contrattuale a giugno 2025, la prossima estate Sergio Gomez potrebbe lasciare il Manchester City a condizioni favorevoli.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, tra i club sondati per un’eventuale trattativa ci sarebbe anche la Roma. In grado di giocare sia come esterno basso, sia come esterno alto, il ventitreenne spagnolo a gennaio è stato trattato dal Milan con la formula del prestito, ma Pep Guardiola alla fine ha deciso di tenerlo con sé. Nonostante questo attestato di stima, la situazione per il mancino non è affatto migliorata, come testimoniano di appena 13 minuti giocati in Premier League nel 2024.