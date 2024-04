Nuovo ciclo Napoli, primo colpo deciso: incasso Roma

Calciomercato Roma, così l’intreccio può cambiare le carte in tavola e rappresentare un’occasione importante per i giallorossi. Ecco i dettagli.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, qualche linea di tendenza in casa Roma è possibile cominciare a desumerla. Alle prese con la nomina del nuovo DS, i capitolini hanno cominciato a scandagliare diverse situazioni per evitare di farsi anticipare, sia in entrata che in uscita.

Non devono essere trascurate, infatti, quelle operazioni in uscita dalle quali i giallorossi sperano di incamerare un lauto tesoretto da investire. Si prospetta infatti una sessione estiva piuttosto vibrante in casa Roma, sia sul fronte entrate che per il capitolo cessioni. Rientrano in quest’ultimo alveo, ad esempio, le ultime indiscrezioni legate al futuro di Nicolò Zaniolo, la cui esperienza con la maglia dell’Aston Villa sembra ormai essere giunta al capolinea.

Zaniolo-Napoli, la posizione di Manna e il possibile incasso della Roma

Il ritorno al Galatasaray, però, ha tutta l’aria di configurarsi come un rapido intermezzo. Accostato a diversi club di Serie A, Zaniolo farebbe gola soprattutto al Napoli.

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, Zaniolo sarebbe un pallino di Manna già dai tempi della Juventus. Con il braccio destro di Giuntoli ormai ad un passo dal diventare il nuovo DS del Napoli, gli Azzurri potrebbero avere chances importanti per provare a chiudere positivamente la trattativa. Sebbene al momento si tratti soltanto di un’idea, la pista Zaniolo-Napoli potrebbe infatti prendere piede in modo concreto nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che il discorso chiama in causa, indirettamente, anche la Roma. Ai giallorossi, infatti, spetterà una percentuale sulla futura rivendita di Zaniolo, da calcolare sulla differenza tra il prezzo con cui il Galatasaray rispetto alla cifra investita dal club turco per prelevarlo dalla Roma.