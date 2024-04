Calciomercato Roma, porte girevoli: via libera bianconero

Calciomercato Roma. La formazione di Daniele De Rossi è nella fase cruciale della sua stagione dove si inseguono gli obiettivi prefissati.

Daniele De Rossi sente crescere la carica adrenalinica. In pochi giorni la sua Roma dovrà conquistare il derby ed il passaggio alle semifinali di Europa League. Ma in pochi giorni anche il tecnico giallorosso dovrà conquistare qualcosa. La sua permanenza sulla panchina della Roma.

La società giallorossa sta già pensando alla prossima stagione nonostante vi sia ancora in ballo il non facile obiettivo di raggiungere la zona Champions League, traguardo di grande importanza per i giallorossi per gli eventuali risvolti economici.

Quale Roma dovranno attendersi i tifosi giallorossi? Determinante sarà la conferma o meno di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. La sua permanenza o, nel peggiore dei casi, il suo addio, potrebbero provocare degli effetti a cascata sulle decisioni di diversi giocatori della rosa.

Il nodo cruciale del prossimo mercato giallorosso riguarderà la permanenza, o meno, dei due attaccanti giallorossi, Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Due giocatori in grado di spostare gli equilibri in campo e, di conseguenza, anche di determinare le decisioni strategiche in ottica di mercato.

Calciomercato Roma, non solo attaccanti

La Roma che vedrà la luce nella prossima stagione non avrà soltanto occhi ed orecchie per i suoi campioni del fronte offensivo. Pertanto le attenzioni saranno rivolte anche altrove. Non soltanto a chi è lautamente pagato per realizzare gol decisivi, ma anche a chi i gol li deve evitare.

Dall’Inghilterra arrivano notizie che riguardano il Newcastle United, ma non soltanto. Infatti shieldgazette.com ci mette al corrente riguardo la volontà del club inglese di rinnovare il suo parco portieri. Tra le diverse opzioni vi è anche Alexander Nubel, classe 1996, portiere attualmente a difesa della porta dello Stoccarda ma di proprietà del Bayern Monaco.

Nubel è stato recentemente accostato anche alla Roma, alla ricerca di un numero uno di spessore. Il ricco club inglese potrebbe rappresentare una concorrenza difficile da superare ma, a quanto risulta al media britannico, il Newcastle United avrebbe un altro profilo come sua prima opzione.

A rivelare la news di mercato è stato lo stesso tecnico del Middlesbrough, Michael Carrick, che ha annunciato come il Newcastle United stia seguendo Seny Dieng, numero uno svizzero del Boro, naturalizzato senegalese, classe 1994. Sarà pertanto Alexander Nubel il prossimo numero uno giallorosso?