Esonero Allegri, De Rossi chiude il cerchio: Serie A ribaltata

Il futuro di Max Allegri continua ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere. Nonostante gli spifferi delle ultime settimane, la nuova svolta potrebbe far saltare il banco.

A poche ore dal fischio d’inizio di un derby importantissimo per la corsa Champions della Roma, a tenere banco in casa giallorossa sono diversi temi. Nella conferenza stampa di presentazione alla super sfida della Capitale, ad esempio, Daniele De Rossi ha sostanzialmente glissato sulle domande legate al suo futuro.

Inevitabile, però, che i prossimi mesi risulteranno assolutamente decisivi per la permanenza di DDR sulla panchina giallorossa. Sebbene filtri un moderato ottimismo circa la possibilità di prolungare l’esperienza alla guida della Roma, non è ancora stato trovato alcun accordo per il rinnovo. Come dichiarato dallo stesso De Rossi, il focus è ora rivolto interamente al prosieguo di una stagione nella quale, Coppa Italia e parte, i giallorossi sono ancora pienamente in corsa per i loro obiettivi. Sorprende fino ad un certo punto, però, che il profilo del tecnico della Roma sia finito sul taccuino, ad esempio, della Fiorentina. Con Vincenzo Italiano al passo d’addio, i gigliati sono pronti ad un restyling totale della guida tecnica. Le sorprese, però, sono dietro l’angolo.

Allegri al Napoli con Manna, Italiano-De Rossi: ecco cosa sta succedendo

L’evolvere della situazione in casa Fiorentina potrebbe intrecciarsi in modo profondo con le vicende di casa Napoli. In procinto di ufficializzare l’ingresso di Manna come DS, gli Azzurri hanno messo proprio Italiano in cima alla lista delle loro priorità. Quello dell’attuale tecnico della Fiorentina, del quale De Rossi potrebbe prendere in posto in caso di addio alla Roma, non è però l’unico profilo vagliato da Aurelio De Laurentiis.

L’agente Fifa Gaetano Fedele, infatti, rilasciando delle dichiarazioni importanti a Marte Sport Live su Radio Marte, ha paventato due clamorose ipotesi per la panchina del Napoli. L’arrivo di Manna all’ombra del Vesuvio sarebbe propedeutico, secondo Fedele, ad un possibile accordo con uno tra Conte o Allegri. Di seguito l’estratto in questione: “Il nome di Manna mi ha sorpreso moltissimo, tutto mi aspettavo tranne lui. Credevo in un nome differente, c’è qualcosa on torna. Non credo all’accoppiata Manna-Italiano, sono troppo giovani. Vedo più una con un tecnico esperto, che potrebbe anche essere Conte o un altro uomo di grido. C’è bisogno di affinità con Manna, devi necessariamente conoscerlo e le indicazioni mi portano solo a Conte o a Max Allegri“.