Roma-Lazio bollente: faccia a faccia con Dybala prima, furia Pedro poi

Si alza la temperatura del derby della Capitale, giunto nel suo segmento conclusivo. Roma-Lazio on fire: la posta in palio è davvero alta.

Mancano poco più di venti minuti al triplice fischio di Roma-Lazio. In grado di sbloccare la contesa grazie all’incornata vincente di Gianluca Mancini, i giallorossi stanno meritatamente guidando le operazioni, legittimando il vantaggio con un paio di occasioni importanti. Nella ripresa, come era facile ipotizzare, il tono agonistico dell’incontro.

Sia pur molto corretto, il derby ha vissuto uno dei picchi più importanti in termini di “agonismo” a cavallo del 65′. Ad infiammare la contesa è stato un battibecco piuttosto acceso tra Guendouzi e Paulo Dybala. Dopo un’ottima azione di ripiegamento, infatti, il numero 21 della Roma si è imbattuto in un nervosissimo Guendouzi, che ha risposto in modo piccato. Ne è nato un mini parapiglia, subito sedato dall’intervento del direttore di gara. Dopo una manciata di minuti, però, la sfida si è nuovamente animata grazie a Pedro, che dopo un fallo piuttosto evidente nel cuore dell’area di rigore della Roma, ha avuto molto da ridire, spintonando diversi calciatori giallorossi. Prontamente ammonito da Guida, Pedro ha poi frenato i bollenti spiriti. Almeno per il momento.