Dalla Juventus alla Roma: tripletta servita, è la perla dei giovani

L’intreccio chiama in causa direttamente Juventus e Roma, che potrebbero sfidarsi per un profilo finito nel mirino delle due dirigenze.

La volontà di puntellare l’organico con innesti di qualità si coniuga con l’esigenza, in casa Roma ma non solo, di continuare quel percorso virtuoso costituito da un mix oculato di esperienza e spregiudicatezza. A tal proposito, abbassare il monte ingaggi puntando con decisione nella valorizzazione di giovani di qualità rappresenta una traccia battuta in tempi e in modi diversi da molti club italiani. Roma inclusa.

Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto constatare l’ultima indiscrezione lanciata da tuttojuve.com. Secondo quanto riferito da Mirko Di Natale, infatti, le strade della Juventus e quelle della Roma potrebbero nuovamente incrociarsi. No, questa volta non si tratta di affari in sinergia, ma di un vero e proprio duello per mettere le mani su un profilo che si è fatto apprezzare negli ultimi anni.

Juventus-Roma, possibile sfida per Michele Fratini: lo scenario

Alla ricerca di una nuova figura con cui continuare il suo restyling dirigenziale, la Juventus avrebbe infatti messo gli occhi su Michele Fratini. Con Manna ormai diretto verso il Napoli, la “Vecchia Signora” si avvia a cambiare profondamente pelle. In procinto di definire gli innesti di Micheli e Pompilio, i bianconeri vogliono rimodulare anche la zona scouting.

Ecco perché la Juve avrebbe avrebbe avviato i primi sondaggi per capire la disponibilità di Michele Fratini, nominato miglior capo scout nel 2022 e nel 2023. Sulle sue tracce, però, ci sarebbe anche la Roma, che intanto sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca della soluzione ideale per il ruolo DS, con il profilo di Modesto in pole position. Dopo Leonardo Mantovani e Matteo Scala, quindi, la Juve ha messo gli occhi anche su Fratini che, però, piace anche alla Roma. Staremo a vedere cosa succederà.