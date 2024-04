Friedkin show, tifosi al settimo cielo: l’ha fatto dopo Roma-Lazio

Friedkin show all’Olimpico, il gesto del presidente giallorosso dopo la vittoria sulla Lazio non è passato inosservato alle telecamere

Il primo derby di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma si conclude con una vittoria meritata, ma decisamente molto sofferta. Non era semplice, soprattutto perché i giallorossi venivano da ben quattro partite contro i rivali della Lazio senza esser mai riusciti a trovare la via del gol.

Ad aiutare i compagni a scacciare i fantasmi dei derby passati ci ha pensato Gianluca Mancini, che con un incornata alla fine del primo tempo sigla la rete del definitivo 1-0, che rilancia le ambizioni Champions dei giallorossi e che affossa definitivamente i rivali laziali.

A fine gara calciatori e tifosi si sono lasciati andare ad esultanze da alcuni ritenute sopra le righe, come quella del difensore autore del gol, ma a prendersi la scena è stato il presidente, la cui reazione ai tre punti conquistati non è affatto passata inosservata.

Friedkin non contiene la gioia per la vittoria: le immagini diventano virali

La Roma torna dunque a vincere la stracittadina contro la Lazio dopo ben cinque partite, quattro delle quali senza neanche riuscire a segnare. Proprio per questo il triplice fischio del direttore di gara è arrivato come una sorta di liberazione per calciatori e tifosi, che si sono lasciati andare alle esultanze a discapito degli avversari.

Il più esuberante senza dubbio Gianluca Mancini, immortalato mentre sventola una bandiera passatagli dai ragazzi in curva. Immagini che hanno fatto discutere e non poco, alle quali poi è seguita anche la reazione del vicepresidente romanista.

Finita la gara infatti anche Ryan non è riuscito a trattenere tutta la sua gioia, che con un doppio pugno all’aria, quasi rabbioso, scarica la tensione dopo una partita tesissima. Una reazione tutt’altro che pacata dunque, soprattutto per una figura come la sua, con la quale ha voluto mostrare tutta la sua felicità per il risultato raggiunto.