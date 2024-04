Il match dura solo un minuto: squadra ritirata in un lampo

Il match farà parlare di sé ancora a lungo. Hanno deciso di ritirare la squadra: polemiche a non finire. Ecco cosa è successo.

Che non dovesse essere una partita “normale” lo si era già capito da tempo. Ma ora indiscrezioni e ‘minacce’ più o meno velate sono state finalmente fugate. Il match tanto atteso è durato per loro soltanto un minuto. Il tempo necessario a far sì che gli avversari siglassero il momentaneo (e a questo punto definitivo) 1-0.

No, non ci stiamo riferendo ad un match di Serie A ma alla gara di Supercoppa di Turchia tra Galatasaray e Fenerbahçe. In aperta polemica con la Federazione, il Fener aveva prima paventato la possibilità di ritirarsi da tutte le competizioni, esternando poi la volontà di presentarsi al match di Supercoppa contro i rivali di sempre con l’unser 19. E così, una volta cominciata, la finale ha avuto vita brevissima. Il Fenerbahçe, infatti, ha deciso di lasciare il colpo qualche secondo dopo aver subito il gol del Galatasaray, griffato da Mauro Icardi.

Ricordiamo che la Supercoppa di Turchia era già stata rinviata una volta. Inizialmente in programma in Arabia Saudita, il match è stato ricandelarizzato in un secondo momento. Ed è stato proprio questo uno dei motivi del contendere, unita alla volontà del Fenerbahçe di spingere (invano) per la designazione di un arbitro internazionale, dopo i fattacci delle scorse settimane. Da qui la protesta del club turco, che ha deciso di “boicottare” uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui arrivasse anche testimonianza a caldo nella pancia dello stadio.