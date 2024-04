Roma-Lazio non è finita: la Juve riaccende il derby

Archiviata la stracittadina sul campo, Roma e Lazio possono entrare in rotta di collisione anche in sede di calciomercato

Sono passate meno di 12 ore dal fischio finale di Roma-Lazio, ma il derby capitolino è come se non fosse mai finito. Come di consueto, ciò che è accaduto in campo è destinato a riverberarsi anche nei giorni successivi alla partita, anche se i giallorossi hanno già iniziato a pensare alla partita di giovedì contro il Milan a San Siro, nell’andata dei quarti di finale di Europa League. La grande rivalità della città eterna la prossima estate potrebbe interessare anche il calciomercato.

Biancocelesti e romanisti, infatti, a prescindere dal piazzamento finale in classifica, dovranno cercare rinforzi un po’ in ogni settore del campo ed è preventivabile la nascita di alcuni testa a testa accesi nel corso della campagna trasferimenti estivi. Ex squadra di Igor Tudor, la Juventus potrebbe essere l’artefice principale di un simile scenario.

Roma-Lazio non finisce mai, duello in casa Juve

Per rinforzare la rosa bianconera, Cristiano Giuntoli a giugno è pronto ad ascoltare offerte per quasi tutti i giocatori della rosa attuale, a parte qualche rarissima eccezione. Tra questi, c’è anche Moise Kean che già in passato è stato accostato ad entrambe le squadre romane. Il nome che, tuttavia, potrebbe davvero infiammare un eventuale derby di calciomercato è un altro.

Stiamo parlando di Filip Kostić. Autore di una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, l’esterno serbo in estate sembra destinato a preparare i bagagli per lasciare Torino. Come è noto ormai da tempo, sulle sue tracce ci sono diversi club turchi, ma il giocatore è intenzionato a privilegiare offerte dai cinque maggiori campionati europei. In scadenza di contratto il 30 giugno 2025, l’ex calciatore dell’Eintracht Francoforte potrebbe partire anche per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro ed è proprio per questo motivo che Lazio e Roma potrebbero tornare sul giocatore, già seguito nelle passate stagioni. Qualora dovesse rimanere sulla panchina della Roma, Daniele De Rossi potrebbe avere una corsia preferenziale, visto che condivide lo stesso agente con Kostic.