Roma-Lazio, UFFICIALE: interviene la Procura FIGC

Roma-Lazio è stata una partita tanto affascinante, quanto carica di tensione. Svariati episodi stanno passando al vaglio della Procura FIGC, tra cui uno in particolare

La gioia dei tifosi giallorossi al termine del derby vinto ieri sera contro la Lazio di Tudor è stata semplicemente incontenibile, tanto da spingere uno dei calciatori giallorossi ad unirsi ai festeggiamenti senza alcun filtro, guidato soltanto dalla foga del trionfo e dalla passione per la maglia.

Stiamo natuaralmente parlando di Gianluca Mancini, il quale è solito mischiarsi alla Curva Sud, partecipando ai festeggiamenti e sventolando bandiere sulla pista d’atletica che circonda il rettangolo verde dell’Olimpico.

Tuttavia, se in altre occasioni il difensore toscano aveva preso in mano bandiere esclusivamente giallorosse, senza rischiare alcunché in termini di provvedimenti disciplinari, in questo caso la gioia (nutrita anche dal gol segnato) deve aver annebiato la lucidità del numero 23, che ha iniziato a sventolare una bandiera con i colori dei rivali capitolini, su cui era raffigurato un topo stilizzato.

La procura apre un fascicolo sul caso Mancini

Non è la prima e non sarà l’ultima occasione in cui un derby della capitale ha inebriato i calciatori usciti trionfati dal sentito confronto cittadino. In questo caso, il responsabile del gesto tanto discusso nel corso delle ultime ore è proprio colui che ha insaccato in rete il gol vittoria per la Roma.

L’esuberanza e l’indiscutibile passione manifestata da Gianluca Mancini nel corso delle stagioni passate all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini sono elementi ormai noti anche all’estero (vedi i vari confronti europei in cui il numero 23 ha fatto sfoggio di un carattere fumantino), ma stavolta l’esultanza esibita a favore di camera dopo il triplice fischio di Roma-Lazio potrebbe costare caro al classe ’96.

In seguito al gesto controverso di Mancini, Gabriele Gravina (Presidente della FIGC) ha comunicato ai microfoni di Sky Sport l’attuale situazione tra i corridioi della Federazione Italiana Giuoco Calcio: “Sono stato informato che la Procura ha aperto un fascicolo, quindi è in atto una verifica… Questo è l’unico commento che posso fare“.