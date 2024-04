Accordo raggiunto con Totti: firma ‘da re’

Francesco Totti ha detto sì. La proposta è stata accettata: l’ex capitano della Roma prenderà parte all’evento, rappresentando la sua compagine.

Non c’è un giorno senza che Francesco Totti, direttamente o indirettamente, faccia parlare di sé. Pur chiudendo la porta, almeno a stretto giro di posta, ad un possibile ritorno alla Roma, il “Pupone” continua a concentrare su di sé non pochi spifferi. L’ultima notizia legata all’ex capitano giallorosso, ad esempio, è già divenuta di dominio pubblico.

Totti ha infatti confermato la sua adesione alla King World Cup, il progetto globale della Kings League con alla guida Gerard Piqué. Più nello specifico, la bandiera della Roma guiderà la compagine degli Stallions e rappresenterà l’Italia nel Mondiale in programma in Messico dal 26 maggio all’8 giugno. Dopo le adesioni di Ibrahimovic, Neymar, Hazard, Gotze e Ferdinand, anche Francesco Totti ha dunque accettato l’invito.

Totti in Kings League: è fatta, ha detto sì

Ideata da Gerard Piqué e dallo streamer Ibai Lanos, la Kings League è una competizione che ha già avuto modo di prendersi le luci della ribalta. Il format, nato in Spagna, prevede una serie di partite di calcio a sette. Sin dalle sue prime apparizioni, le gare della competizione hanno calamitato tantissimi spettatori, raccogliendo molte adesioni. La resa “mondiale” del format porrà le premesse per la costituzione di una lega da 32 squadre.

Fascino al quale neanche Totti ha saputo resistere. L’ex attaccante della Roma, come già evidenziato, farà parte degli Stallions, squadra presieduta da Gianmarco Tocco ( meglio conosciuto come Tumblurr). Figura iconica dello streaming, Tocco vanta un pubblico di oltre 1,4 milioni di followers su Twitch, con dirette live in grado di raccogliere anche 500.000 visualizzazioni live. La competizione, come evidenziato dai più importanti portali iberici, potrà essere seguita online attraverso i canali ufficiali King oppure attraverso i canali degli streamer che di volta in volta si affronteranno in campo.