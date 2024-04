Champions “assegnata” alla Roma: ecco l’albo d’oro

Ma quando la Roma vincerà la Champions League: a questa domanda risponde un calcolo fatto dall’algoritmo. Ecco quello che è venuto fuori

L’Intelligenza artificiale sta entrando sempre più spesso dentro le nostre vite. Fa di tutto, ormai, l’IA: traduce, butta giù di testi, modifica foto e via dicendo. Potremmo stare qui delle ore a raccontare, ma è meglio lasciare perdere.

In un ultimo caso però, così come riportato dal Corriere dello Sport, l’intelligenza artificiale ha cercato di prevedere quali saranno le prossime squadre a vincere la Champions League. E lo ha fatto per molti anni, fino al 2054. Non sappiamo oggettivamente quali sono stati i criteri usati per mettere su questa classifica, sappiamo che in questa graduatoria c’è la Roma ma, c’è per dire, anche il Torino che secondo i calcoli la dovrebbe vincere nel 2052. Fantascienza? Vedremo. In ogni caso andiamo a vedere quando la dovrebbe vincere la Roma.

Ecco quando la Roma vincerà la Champions League

Partiamo dal presupposto che ci sono moltissime squadre in questa speciale classifica. E la prima italiana che la dovrebbe vincere dopo l’ultima volta – quando è successo all’Inter nel 2010 – dovrebbe essere esattamente venti anni dopo, e vale a dire nel 2030, il Milan. Nel 2044 poi toccherà di nuovo ai nerazzurri mentre tra il 2047 e il 2048 potrebbe trionfare la Juventus.

Prima però di Inter e Juventus potrebbe toccare proprio alla Roma. Chissà chi sarà l’allenatore nel 2036, chissà se ci sarà ancora la famiglia Friedkin a guidare la società giallorossa. Fatto sta che sarebbe proprio quello l’anno nel quale i capitolini dovrebbero vincere la massima competizione europea che, come sappiamo, dal prossimo anno avrà una struttura totalmente diversa da come l’abbiamo conosciuta fino al momento, con più partite e con più squadre in gioco. E speriamo che la Roma ci possa essere da subito. Non sarebbe male per niente.