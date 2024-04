Dybala al posto di Leao: Milan-Roma si infiamma

Meno due a Milan-Roma, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Fari puntati sui gioielli delle due squadre, con Dybala scelto al posto di Leao prima della sfida di San Siro.

Milan-Roma è anche Paulo Dybala contro Rafael Leao. Gli attacchi più pericolosi delle due squadre possono passare dai piedi dei fantasisti offensivi, che accendono la doppia sfida europea. Le due squadre si sfideranno giovedì sera a San Siro, per l’andata dei quarti di finale di Europa League. In palio l’accesso alle semifinali, con la gara di ritorno in programma sette giorni dopo allo stadio Olimpico. La doppia sfida europea si infiamma in anticipo, coinvolgendo direttamente le stelle delle due squadre.

Meno due a Milan-Roma, quarto di finale d’andata dell’Europa League. Le due squadre sono reduci da preziose vittorie in campionato. I giallorossi guidati da Daniele De Rossi hanno superato la Lazio di Tudor, con la vittoria nel derby che rappresenta una vera e proprio iniezione di fiducia in vista dell’incrocio con il Milan nel torneo continentale. I rossoneri hanno allungato a sette la striscia di vittorie consecutive, imponendosi per 3-0 sul Lecce di Gotti, che nel turno precedente aveva fermato la Roma sul pareggio a reti bianche. Le sorti della sfida potrebbero essere decise dai calciatori di maggiore qualità, lente d’ingrandimento sulle prestazioni di Paulo Dybala e Rafa Leao.

Milan-Roma è già iniziata, il verdetto dell’ex rossonero: “Dybala super”

I due calciatori vengono messi a confronto nell’edizione quotidiana della ‘Gazzetta dello Sport’. Il giornale propone il paragone tra i due fuoriclasse a vecchie glorie del calcio italiano, tra cui è presente anche l’ex Milan, Roberto Donadoni.

L’ex Milan nel confronto tra i due gioielli promuove Paulo Dybala. Le parole di Donadoni: “Scegliere è difficile, sono due

grandi attaccanti, ma diciamo che a parità di condizioni “ideali” di entrambi, punterei più su Dybala.” L’ex rossonero completa la sua analisi: “L’argentino è in grado di tirare fuori il numero in qualunque momento, anche contro squadre più chiuse, che concedono meno spazi. Dybala, a mio avviso, in questo senso offre più soluzioni.”