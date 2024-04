Rinnovo De Rossi, il derby non basta: diktat Friedkin

La vittoria nel derby non porta il rinnovo per Daniele De Rossi in casa Roma. Ecco le condizioni per la conferma a fine stagione da parte della proprietà Friedkin.

Sono trascorsi quasi tre mesi dal cambio in panchina voluto dalla presidenza della Roma. Dan Friedkin è sbarcato nella Capitale a metà gennaio ed ha esonerato José Mourinho dopo le sconfitte contro Lazio e Milan. Al posto del portoghese è stato nominato Daniele De Rossi che ora, dopo aver sconfitto la squadra biancoceleste, prepara la sfida di andata contro i rossoneri in Europa League. Ecco le ultime sulla decisione della proprietà statunitense in ottica rinnovo per l’ex Capitano romanista.

Nonostante l’euforia generata dalla vittoria nel derby, il futuro in panchina di Daniele De Rossi resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. Fin qui l’ex numero 16 ha raccolto risultati ottimi in campo, con una sola sconfitta in campionato contro l’Inter ed una indolore in Europa League. La Roma staziona al quinto posto in classifica in Serie A e tra due giorni a San Siro si giocherà il quarto di finale d’andata contro il Milan. Giallorossi che tornano a San Siro, ultima panchina per Mourinho, per coltivare il sogno europeo che porta a Dublino. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro di DDR.

Futuro De Rossi, rinnovo in stand-by: Friedkin vuole la Champions

Un piccolo caso è stato spento dalla Roma in merito al presunto incontro col cileno Pellegrini, allenatore del Betis. Secondo gli ultimi rumors intorno alle manovre della famiglia Friedkin la sensazione è che il bilancio finale venga steso nelle prossime settimane.

Secondo quanto scrive ‘La Repubblica’, il derby vinto non basta per il rinnovo di mister De Rossi. La proprietà Friedkin avrebbe posto la qualificazione in Champions League come diktat per la conferma del tecnico. Lo stesso DDR nel momento di sottoscrivere il contratto fino a giugno ha inserito un bonus economico in caso di qualificazione alla massima competizione europea. Tutto sembra ruotare intorno alla prossima Champions, che grazie al ranking finale europeo potrebbe arrivare anche col quinto posto in campionato.