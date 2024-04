Esonero Allegri e caos totale: l’erede distrugge la Juve

Esonero Allegri, è caos totale dentro la Juventus per il successore dell’attuale tecnico. La dirigenza bianconera spaccata a metà. Ecco quello che sta succedendo

Una dirigenza spaccata nonostante ci sia un direttore dell’area tecnica preso appunto per questo: per evitare qualsiasi divergenza nelle scelte da fare per risollevare un club che da tre anni a questa parte non vince niente. Sì, è vero, la Juventus è ancora in corsa per la Coppa Italia, ma troppo poco per un club di questo calibro.

La sensazione è che Massimiliano Allegri sia giunto al termine della propria esperienza, la seconda, dopo tre anni alla Continassa. E la Juventus sta cercando un sostituto. Ma se fino a pochi giorni fa l’erede era scritto, segnato, e portava il nome di Thiago Motta, adesso sta venendo fuori di nuovo il nome di Antonio Conte. E andiamo a capire, aiutato dal giornalista di calciomercato.it, Riccardo Meloni, cosa sta succedendo dentro il club.

Esonero Allegri, la situazione

“Dentro la Juventus ci sono due partiti – ha scritto sul proprio profilo X – uno guidato da Giuntoli e che porta a Thiago Motta, l’altro guidato da Calvo che porta ad Antonio Conte. Al momento il partito in vantaggio è quello dell’italo-brasiliano, con Elkann pronto ad avallare Giuntoli per aprire un nuovo ciclo vincente”.

Insomma, ci sono delle frizioni ma per ora rimane la scelta dell’attuale allenatore del Bologna quella favorita per prendere il posto di Allegri. Motta, dal proprio canto, così come vi abbiamo riportato più volte in questi giorni, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in bianconero, con un incontro con la dirigenza che ci sarebbe già stato nel corso delle scorse settimane. Vedremo quello che succederà ovviamente verso la fine del campionato, quando tutti i dubbi verranno sciolti in maniera definitiva. Con due tecnici che si giocano la panchina, una delle più ambite del campionato italiano e anche una delle più ambite in Europa.