“Insieme in Argentina”: il big della Roma esalta De Rossi e ne svela il sogno

Calciomercato Roma, non fa nulla per nascondere quel legame che continua ad unirlo alla sua terra. L’annuncio fuga ogni dubbio.

Autore di una seconda parte di stagione che definire in crescendo sarebbe solo un eufemismo, Leandro Paredes è divenuto uno degli intoccabili dello scacchiere tattico di Daniele De Rossi. Il regista argentino, che alla solita “garra” sta abbinando anche un’ottima visione di gioco, è un punto fermo di De Rossi, che lo ha pungolato in diverse circostanze, esaltandone la qualità.

Proprio del suo legame con De Rossi, e del rapporto che unisce DDR e la Roma, ha parlato Leandro Paredes nel corso della sua ultima intervista rilasciata ai microfoni di TYC Sports. Prima di soffermarsi sul suo futuro, infatti, il centrocampista argentino ha raccontato del modo con il quale De Rossi gli parlasse di Roma e della Roma nei mesi in cui entrambi vestivano la maglia del Boca Juniors. Ecco quanto riferito da Paredes sull’argomento: “De Rossi? Quando non era allenatore mi ha detto che il suo sogno era quello di diventare il tecnico della Roma, farmi tornare al club e poi andare insieme al Boca Juniors. In Argentina era felicissimo, parlavamo sempre in quel periodo. Non è facile arrivare in Argentina ed adattarsi subito”.

Paredes e il suo ritorno in Argentina: “Non ho fissato una data”

Paredes ha poi detto la sua in merito ad un possibile ritorno in Argentina da tempo vagheggiato. Pur ritornando sul tema, il centrocampista della Roma ha ammesso di non aver ancora in mente una data precisa:

“Ritorno in Argentina? Non ho fissato una data, non sono un tipo che fissa date per qualcosa nella vita. Cerco di vivere la mia vita e la mia carriera giorno dopo giorno. La voglia di tornare al Boca c’è sempre, l’ho detto già in altre circostanze, ma non riesco a fissare una data”.