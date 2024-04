Lukaku e Conte di nuovo insieme, destinazione choc: “È un altro giocatore”

“Vedrei bene Conte e Lukaku di nuovo insieme”. La grande coppia può riunirsi nel corso della prossima stagione: destinazione choc.

Un presente con diversi chiaroscuri ed un futuro con tanti interrogativi. Maggio 2023, il terzo Scudetto dopo trentatré anni, il primo senza il timbro di Maradona, è soltanto ieri ma, la rivoluzione del presidente Aurelio De Laurentiis, fa pensare che sia tutto finito soltanto un anno dopo.

La stagione dei partenopei è quanto di più inimmaginabile, in senso negativo, potesse attuarsi. La scelta di un tecnico come Rudi Garcia ha rappresentato, fin da subito, l’inizio della fine. Il tardivo esonero e la chiamata del ‘restauratore’ Walter Mazzarri hanno completato l’opera scellerata. L’arrivo di Francesco Calzona ha ridato senso ad una squadra e ad una stagione che fino a quel momento non avevano avuto alcun senso.

In tanti hanno provato a dare delle interpretazioni su quanto accaduto in questa folle stagione all’ombra del Vesuvio. Altrettanti hanno provato, e provano tutt’ora, ad immaginare il Napoli che verrà. La squadra che dovrebbe ‘vendicare’ questo annus horribilis. Stefano Caira ha provato a farsi un’idea del nuovo Napoli.

“Vedrei bene Conte e Lukaku al Napoli”

Stefano Caira, agente FIFA, è intervenuto al programma radiofonico “1 Football Club” su Station Radio ed è lì che ha provato a tracciare la nuova formazione partenopea.

Il Napoli che verrà dovrà giocoforza ripartire da un nuovo tecnico. Niente più scelte cervellotiche da parte del presidente De Laurentiis. I tifosi del Napoli sognano in grande e vorrebbero vedere sulla panchina della loro squadra del cuore Antonio Conte. Un sogno o una possibilità concreta? Si dice inoltre che Antonio Conte vorrebbe in squadra Romelu Lukaku, attualmente alla Roma. Cosa ne pensa Stefano Caira?

“Lo auguro a Romelu. Il meglio della sua carriera l’ha fatto con Conte e, dunque, gli auguro di tornare a lavorare insieme. Un grandissimo giocatore che, negli spazi, può essere determinante. Quello visto con Conte, però, è un altro giocatore“. Napoli, il Napoli ed i suoi tifosi sognano la grande coppia Conte-Lukaku. Un binomio vincente. Ma a Roma, ed alla Roma, cosa penseranno del sogno partenopeo chiamato Lukaku?