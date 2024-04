Champions e rinnovo, Dybala chiama la Roma: “Dovremo parlare”

Da De Rossi al futuro con i giallorossi, tanti i punti toccati da Paulo Dybala nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma.

Manca sempre meno al fischio di inizio della sentita quanto delicatissima sfida tra Milan e Roma, della quale ha parlato in questi minuti Daniele De Rossi, accompagnato in conferenza stampa da Paulo Dybala. Alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League, vanno segnalate anche le parole del numero 21 giallorosso che, oltre a pronunciarsi sull’allenatore della Roma, ha parlato anche di futuro e di possibili incontri con la società.

A seguire, gli estratti più importanti. “Stiamo attraversando un momento positivo e di fiducia con il derby vinto che ti dà più allegria e serenità. Affrontare una gara come questa contro il Milan è una bella prova anche per noi, sapendo dove siamo e del percorso compiuto con De Rossi, seguendo quello che ci chiede e dando lui quanto vuole. Domani sarà una partita molto bella da giocare”

“Essere leader di una squadra e poter aiutare i compagni è bellissimo, cerco di dare il meglio di me, dentro e fuori dal campo. Parlando con i capitani e aiutando i più giovani, cercando di migliorar. De Rossi lo conoscevo un po’prima, lui conosce molto bene Roma e viceversa. Credo non ci sia uno migliore per caricare ambiente e squadra per questi momenti”.

Dalla finale di Budapest al rinnovo con la Roma, Dybala dice tutto

“Perdere una finale è la cosa più brutta che ti può succedere nel calcio. Alla finale di Budapest tenevo tantissimo, il percorso era stato bellissimo ed eravamo arrivati in una maniera grandiosa. Non arrivò e quella squadra, quel gruppo sarebbero rimasti per sempre nella storia della Roma per una vittoria così importante. Purtroppo ho perso, con le stesse sensazioni, anche una finale di Champions, Il calcio ti dà sempre una rivincita e speriamo che arrivi quest’anno.

“De Rossi mi dà molta libertà per muovermi ed evitando di abbassarmi tanto perché poi diventa difficile arrivare in area. I dati li vedete voi, per me è importante giocare e aiutare i compagni e fare quanto mi chiede l’allenatore. Lo stiamo facendo molto bene e questo stile di gioco certamente mi aiuto, avendo maggiormente la palla i numeri crescono per tutti”.

“Un anno di contratto non ancora rinnovato? Con Daniele ci troviamo benissimo e ovviamente alcune scelte non dipendono da me né da lui. Si tratta di un lavoro della società e tutti state vedendo il risultato che ci sta portando nel lavorare con l’allenatore. Dovremo parlare con la società e caprine le intenzioni in futuro, ma adesso dobbiamo parlare con lui e pensare al momento molto positivo e alle tante partite importanti che ci aspettano per arrivare a giocare le partite che sappiamo di voler giocare in futuro”.