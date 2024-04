Dall’accordo col Milan alla Roma: pagano la clausola

Dall’accordo col Milan alla Roma. La sfida di Europa League tra rossoneri e giallorossi sembra essere un gustoso antipasto di un infuocato duello di mercato.

L’attualità parla a chiare lettere di una sfida europea intrigante ed avvincente. Milan-Roma, primo round della doppia sfida di Europa League.

Daniele De Rossi studia la formazione migliore da mettere in campo contro il Milan di Stefano Pioli. L’ex Capitan Futuro si sta guadagnando, partita dopo partita, la fiducia non soltanto dei tifosi giallorossi, ma anche, e soprattutto, della proprietà americana.

Occorrerà attendere la fine della stagione per le sentenze definitive, ma l’ex campione sembra sempre più saldo sulla panchina giallorossa. Ed è proprio l’ex Capitan Futuro che dovrà, molto probabilmente e a breve, iniziare a disegnare la Roma della prossima stagione.

Europa League e campionato daranno responsi importanti ma il tecnico romanista ha già le idee chiare su come rafforzare un organico che, con pochi e mirati ritocchi, può puntare in alto. La Roma osserva da vicino giocatori affermati, ma punta dritto l’obiettivo anche su giovani talenti da far ‘esplodere’ nella capitale.

Assane Ouédraogo, il ‘giovane’ nome per la Roma

Arrivare al talento prima che ci arrivino gli altri. Non sempre, però, è possibile ed allora occorre fare uno sforzo in più per battere la nutrita concorrenza. A metterci al corrente delle mosse di calciomercato della società giallorossa è Sky Sport Deutschland.

La Roma infatti sarebbe in piena corsa per il diciassettenne centrocampista tedesco Assane Ouédraogo, che milita nello Schalke 04. Anche il Milan si è gettato sull’obiettivo giallorosso, avendo già raggiunto l’accordo con il calciatore tedesco e pronto a versare la clausola da circa 12 milioni di euro.

Sulle tracce del giovane talento teutonico si sono ora aggiunte Lipsia, Eintracht ed Atalanta, nonché il pericolo maggiore per i giallorossi rappresentato dal Bayern Monaco che ha già proposto al giocatore un contratto fino al 2029. Assane Ouédraogo non ha ancora risposto ai bavaresi, chissà che non attenda la Roma…

C’è l’Europa League ed il campionato per la Roma, ma Daniele De Rossi guarda già più avanti. Al futuro, ai giovani, alla Roma che verrà.