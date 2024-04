Inter insaziabile, offerta da 20 milioni di euro: bye bye Roma

Dalla Spagna trapelano indiscrezioni importanti sul giocatore da tempo nel mirino anche della Roma. Dal canto suo, l’Inter è pronta a far saltare il banco.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, gli addetti ai lavori sono già all’opera per soddisfare le richieste dei propri allenatori. Il mercato degli svincolati, sotto questo punto di vista, può regalare interessanti novità.

Al netto della situazione economica che sta vivendo il nostro campionato, anche le big saranno costrette a fare di necessità virtù, capitalizzando quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Ne sa qualcosa la Roma, che nelle ultime stagioni ha spesso fatto ricorso ad acquisti a parametro zero in grado di innalzare il tasso tecnico della squadra. Alle prese con l’individuazione del dopo Pinto, i giallorossi stanno comunque scandagliando diverse piste per non farsi trovare impreparati. L’ultima, ad esempio, porta dritti in Spagna e più nello specifico a Madrid.

Calciomercato Roma, l’Inter tenta il blitz per Hermoso: lo scenario

Non è un mistero, infatti, come il profilo di Mario Hermoso sia finito nella lista dei desideri di diverse big di Serie A. Accostato in tempi non sospetti a diversi club dell’Arabia Saudita, finito nel mirino di alcune compagini inglese, il centrale dell’Atletico Madrid ha calamitato l’interesse anche dei club italiani.

Finito nei dossier di Juventus, Roma e Milan, Hermoso piace e non poco soprattutto all’Inter. Secondo quanto evidenziato da As, i nerazzurri sarebbero andati ben oltre i primi sondaggi esplorativi. Dopo aver allacciato i contatti con l’entourage del difensore, infatti, l’Inter si sarebbe spinta oltre mettendo sul piatto un quadriennale a circa 5 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere una variabile relativa ai bonus. Benché non sia ancora riuscito a trovare l’accordo risolutivo, Marotta è dunque pronto a battere la concorrenza per regalare ad Inzaghi un innesto importante per rimpolpare il pacchetto arretrato. I contatti tra le parti. Staremo a vedere se e in che modo il blitz dell’Inter risulterà decisiva.