Pioli alla Roma: ha ammesso tutto prima dell’Europa League

Pioli alla Roma. Siamo alla vigilia della grande sfida europea che porrà di fronte il Milan e i giallorossi. Il momento giusto per una confessione.

Milan e Roma vivono la loro vigilia europea. In compagnia della giusta tensione in attesa della sfida che avrà luogo allo Stadio San Siro giovedì sera alle ore 21.00.

I due tecnici sono sereni. Entrambi hanno la piena consapevolezza di avere sotto mano una squadra in forma e pronta alla difficile sfida che l’attende. Entrambi sono fiduciosi di arrivare alla semifinale di Europa League. Il penultimo atto di un grande sogno.

La Roma ha appena vinto il derby. Una partita speciale in grado di regalare energie mentali inaspettate. Contro il Lecce, invece, i rossoneri hanno colto la quinta vittoria consecutiva. Salgono i rimpianti nella mente del tecnico di Parma.

Senza quell’infinita catena di infortuni, nel novembre scorso, il Milan avrebbe potuto rendere assai più complicato, ai cugini interisti. il cammino verso lo scudetto. Ma non è più tempo per pensare al passato, anche se una domanda specifica, rivolta a Stefano Pioli, il passato lo fa ritornare d’attualità.

Pioli e la Roma: matrimonio “sfiorato”

Stefano Pioli si sta riprendendo il suo spazio e togliendo qualche bella soddisfazione. Non ha certo dimenticato come, nel momento più difficile della stagione, i giornali continuavano a pubblicare in prima pagina il volto di Antonio Conte, ormai prossimo a sostituirlo.

Ora si parla di Conte al Napoli, ma una volta (e anche nel corso di questa stagione) si è parlato anche di Stefano Pioli come possibile allenatore della Roma. Intervistato da Sky Sport, il tecnico rossonero, ad una precisa domanda: “Quanto fu vicino ad allenare la Roma tanto tempo fa, prima di andare alla Lazio?“, ha risposto così:

“Non è l’anno che poi andai alla Lazio quando venni contattato da Sabatini, ma lo incontrai quando ero ancora l’allenatore del Chievo. Mi trovai due volte con lui, furono incontri positivi però io poi andai al Palermo e lui scelse Luis Enrique. Non si era sbagliato. Dopo no, solo voci ma niente di così concreto“.

Stefano Pioli la Roma l’ha soltanto sfiorata, un po’ di tempo fa. Domani sera se la ritroverà davanti, per una grande sfida europea.