Ranking UEFA, Roma e quinto posto Champions: allungo da sogno

La classifica aggiornata non ammette repliche. Nuova occasione per i club italiani: ecco come cambiano i piani in ottica futura, svolta a un passo per la Roma.

Quella che è entrata nel vivo è una settimana chiave per la Roma di Daniele De Rossi. Impegnati nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, Dybala e compagni vogliono dare continuità all’importantissimo successo ottenuto nel derby contro la Lazio.

Sia i giallorossi che i rossoneri, però, stanno vivendo un esaltante periodo di forma. Ragion per cui ci sono tutte le premesse per assistere ad un confronto vibrante. Un vero e proprio spot per il calcio italiano che, nonostante le tante critiche, è pronta a mettere in cassaforte un altro importante successo. Grazie agli ottimi risultati ottenuti dai club italiani negli ultimi anni, in particolar modo da Roma, Inter e Milan, l’Italia ha consolidato il primo posto nel ranking UEFA. Dall’alto dei suoi 18.428 punti, il Belpaese ha praticamente messo a distanza di sicurezza l’Inghilterra, seconda in coabitazione con la Germania, a quota 16.500 punti.

Ranking UEFA, l’Italia vola: cosa cambia per la Roma in ottica Champions

Non si tratta di una classifica fine a se stessa. I due Paesi che si classificheranno in cima al ranking UEFA, infatti, porteranno ben 5 squadre nella prossima edizione della Champions League. Alla luce dell’euro derby, l’Italia è già certa di portare una squadra in semifinale di Europa League.

D’altronde trapela molta fiducia anche per il cammino della Fiorentina, l’altra squadra italiana che però, a differenza di Roma e Milan, è impegnata in Conference League. Nel caso in cui si dovesse sbloccare un altro posto per la prossima Champions, è chiaro che sarebbe ridefinita anche la corsa europea in campionato. A quel punto, infatti, alla Roma “basterebbe” anche il quinto posto per strappare il pass per l’accesso alla massima competizione continentale. Calcoli che chiaramente Dybala e compagni non vogliono fare, almeno per il momento, confidando nell’ottimo periodo di forma e nella possibilità, ormai non più utopistica, di superare proprio il Bologna, attualmente quarto.