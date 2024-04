Rinnovo De Rossi, c’è la data nella quale i Friedkin potrebbero prendere una decisione per il tecnico. Ecco quando

La partita contro il Milan decisiva. Il doppio confronto contro la squadra di Pioli per decidere se rimane alla Roma o meno. La Gazzetta dello Sport sottolinea come Daniele De Rossi – che meriterebbe già il rinnovo per quello che ha fatto – sa benissimo che in questo doppio confronto si gioca anche il contratto.

Una gara da dentro o fuori, una doppia sfida per cuori forti. Sarà la prima di DDR a San Siro e Pioli non sa benissimo come la Roma scenderà in campo. Se ci fosse stato Mourinho, allora, sarebbe stato 3-5-2 senza nessuna possibilità di cambio. Con il nuovo allenatore le cose sono cambiate, e questo potrebbe mettere in difficoltà il tecnico rossonero. Questo comunque è un altro discorso.

Rinnovo De Rossi, il Milan decisivo

De Rossi vuole rimanere alla Roma. Alla sua prima conferenza stampa ha chiesto di essere giudicato per il lavoro sul campo e quello fino ad oggi è stato impeccabile con una sola sconfitta in campionato contro l’Inter e con 26 punti conquistati in 11 partite. La domanda che tutti si fanno adesso è chissà come sarebbe andata se dall’inizio ci fosse stato lui in panchina. Non si può rispondere a una cosa del genere, perché il popolo giallorosso ha amato visceralmente Mourinho.

Però adesso ama De Rossi, alla follia. E anche i giocatori si sentono tutti coinvolti dentro il progetto. Si affida a loro, DDR, per cercare di convincere i Friekdin a tenerlo sulla panchina della Roma. E un passaggio del turno, che potrebbero portare nelle casse della Roma 2,8milioni di euro, sarebbe solamente l’ultimo tassello, quello che a quanto pare manca, per chiudere in maniera definitiva la faccenda e iniziare, quindi, a programmare la prossima stagione.