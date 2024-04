Addio Roma e futuro a Milano: condizioni fissate

Calciomercato Roma, a poche ore dalla sfida d’andata con il Milan si accendono diversi scenari in casa giallorossa. L’addio può arrivare in estate, con la firma nella città lombarda.

Questa sera la Roma di Daniele De Rossi scende in campo a San Siro per affrontare il Milan di Stefano Pioli. Le due squadre si incrociano in Europa League ed in palio c’è l’accesso alle semifinali della competizione europea. Stasera il primo atto del doppio incrocio europeo, con la sfida di ritorno in programma allo stadio Olimpico tra sette giorni esatti. In attesa del quarto di finale d’andata si accende nuovamente uno scenario di calciomercato sull’asse Roma-Milano: condizioni già fissate per la firma in estate.

A bussare alle porte della Roma, che ancora non ha nominato ufficialmente l’erede di Tiago Pinto, potrebbe essere l’Inter di Simone Inzaghi. Stasera i giallorossi affronteranno il Milan, ma l’intreccio di mercato che si preannuncia bollente in estate, coinvolge la sponda nerazzurra della città meneghina. In particolare il club rappresentato da Marotta nei prossimi mesi potrebbe intervenire pesantemente nel pacchetto difensivo da consegnare a Simone Inzaghi la prossima stagione. Oltre alle piste Mario Hermoso dall’Atletico Madrid e Solet dal Salisburgo si riapre la caccia ad un difensore giallorosso in ottica mercato estivo.

Calciomercato Roma, l’Inter non molla Smalling: la posizione nerazzurra

Fari puntati su Chris Smalling, con il centrale britannico che potrebbe lasciare definitivamente la Roma nei prossimi mesi. La sua stagione è stata fin qui tormentata dagli infortuni ed in attesa delle ultime gare, in cui spera di tornare protagonista, l’Inter non smette di seguire il profilo dell’ex Manchester United.

Secondo quanto scrive il sito della Gazzetta dello Sport, tra i tanti profili monitorati per la difesa dell’Inter rimane in piedi la pista Smalling dalla Roma. Il difensore centrale britannico potrebbe sbarcare in estate in nerazzurro, nell’ottica del restyling difensivo voluto da Marotta ed Inzaghi. Oltre al ex Manchester United ed alle piste europee già citate, c’è il sogno Kim ed il profilo del greco Mavropanos. Ma, per arrivare alla firma con Smalling sarà decisiva la tenuta fisica del centrale difensivo.