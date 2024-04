La mega offerta non basta: via libera Roma

Arrivano buone notizie per la Roma in vista della sessione estiva di calciomercato: le ultime sul giocatore in scadenza

Attesa da un tour de force che dirà molte cose sul bilancio complessivo della stagione, la Roma non ha ancora ufficializzato il nome del prossimo direttore sportivo. Più passa il tempo, più aumenta la sensazione che il club debba aspettare la fine dell’anno per annunciare una scelta che in realtà è stata già fatta. L’inizio del calciomercato estivo è infatti sempre più vicino e la pianificazione tecnico tattica per il 2024-25 è già iniziata nelle segrete stanze.

A prescindere dalla guida dirigenziale e tecnica- Daniele De Rossi è ancora in scadenza di contratto – ci sono delle impellenza e delle lacune nell’attuale rosa che andranno per forza di cosa colmate. L’esplosione di Mile Svilar consentirà ai giallorossi di non spendere cifre importanti per il portiere, ma con Rui Patrício e Boer in scadenza, un nuovo estremo difensore andrà comunque ingaggiato.

Calciomercato Roma, colpo mancino a costo zero

Un’altra priorità è rappresentata dagli esterni difensivi, visto che attualmente il contratto di Leonardo Spinazzola è in scadenza il 30 giugno 2024. In questi mesi sono tanti nomi che sono stati accostati ai giallorossi e tra questi ce ne uno che potrebbe tornare di moda, proprio quando questa opzione sembrava ormai sfumata. Anche in questo caso si tratta di un’occasione a costo zero, visto che stiamo parlando di un altro giocatore in scadenza.

Nelle scorse settimane, i media turchi e quelli britannici avevano parlato di un approdo ormai sicuro di Borna Barisic al Trabzonspor. Ora, secondo quanto riportato da ‘Team Talk’, l’esterno croato avrebbe deciso di mettere in stand-by il suo passaggio in Turchia, nonostante le conferme su una mega offerta già ricevuta. Stando al portale inglese, infatti, il mancino trentunenne avrebbe ricevuto chiamate dall’Italia, dalla Germania e dalla Spagna e avrebbe deciso di privilegiare questo tipo di opzioni, prima di dare una risposta definitiva alla società turca. Come è noto, in Italia una delle squadre maggiormente interessate al calciatore è proprio la Roma. Chissà se questo temporeggiamento possa indurre il Club giallorosso a fare una mossa concreta nelle prossime settimane.