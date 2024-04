Voti Milan-Roma 0-1, Mancini goleador: difesa da sogno, fioccano i 7

Milan-Roma, i voti della sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Mancini protagonista: prova collettiva sontuosa

Una Roma assolutamente ben messa in campo espugna San Siro e conquista una vittoria pesantissima nell’andata dei quarti di finale di Europa League. A sbloccare la contesa, decidendola, è stato un colpo di testa precisissimo di Gianluca Mancini, autore di un’altra rete dal peso specifico enorme.

Autentico mattatore, il difensore della Roma è stato praticamente perfetto. Attento, puntuale e preciso, Mancini non ha sbagliato nessuna lettura, uscendo con personalità nei momenti chiave. Al suo fianco si è fatto sentire eccome il rientro di Chris Smalling sia in termini di esperienza che sotto il profilo della fisicità. Un plauso anche a Celik, in grado di anestetizzare le sortite di Leao grazie anche ai movimenti coordinati del centrocampo schierato da Daniele De Rossi. Autore di un’altra prova di pregevole fattura, Lorenzo Pellegrini ha svolto un lavoro di fondamentale importanza sia in fase di non possesso che nelle veci di “sostegno” alla manovra. A tal proposito, enorme la prova di Paulo Dybala. Oltre al prezioso lavoro sporco, il numero 21 si fa apprezzare per la grandissima capacità di legare il gioco. La Joya dà sempre la sensazione di fare la cosa giusta al momento giusto. Ecco i voti dei protagonisti:

ROMA (4-3-3): Svilar 6,5, Celik 7, Mancini 8, Smalling 7, Spinazzola 7, Cristante 6.5, Paredes 7 (89′ Bove s.v.), Pellegrini 7 (89′ Aouar s.v.), Dybala 7 (80′ Abraham 5.5), Lukaku 6,5 (92′ Llorente s.v.), El Shaarawy 7