Calciomercato Roma, plusvalenza da 35 milioni: hanno messo nero su bianco

La Roma ed il suo tesoro da 35 milioni: la società giallorossa sta vivendo un momento magico e anche i suoi conti ne risentono positivamente.

Il martedì di Champions ha fatto ben comprendere quanto il calcio italiano sia indietro, in questo momento. Seguire in tv Real Madrid-Manchester City è stato uno spettacolo assoluto per gli occhi, ma anche un infinito dolore per il cuore.

Stadio, singoli componenti delle rispettive formazioni, velocità di esecuzione delle giocate, mentalità. Le diverse, ed infinite, componenti di un puzzle spettacolare che sembravano indirizzarci verso un altro sport. Invece è sempre il calcio. Lo stesso sport che si pratica nella nostra Serie A.

Al momento non soltanto un altro sport, ma addirittura un altro universo, dal momento che sussistono differenze di natura economica che si stanno sempre più accentuando. La Premier League soprattutto, ma la stessa Liga spagnola, sembrano avere non una, ma decine di marce in più.

I migliori talenti, i migliori tecnici vanno altrove e l’Italia è soltanto un luogo di passaggio. Per provare a ripartire, per tentare di rilanciarsi, anche a livello internazionale, cercando di apportare consistenti miglioramenti anche sui propri conti, diversi grandi club italiani hanno deciso, da tempo, di puntare sui giovani.

Il tesoro della Roma si chiama Edoardo Bove

Il settore giovanile della Roma è da sempre uno dei migliori a livello nazionale, e non soltanto. Il più grande giocatore nella storia della Roma, Francesco Totti, è nato nel settore giovanile giallorosso. Esattamente come l’attuale tecnico, Daniele De Rossi.

Edoardo Bove, classe 2002, è l’ultimo, grande prodotto del vivaio giallorosso. Un giovane che è cresciuto in maniera esponenziale. Dal punto di vista tecnico e… economico. Con José Mourinho in panchina Edoardo Bove era un titolare quasi indiscusso. L’approdo di Daniele De Rossi ha apportato notevoli cambiamenti.

Novità di natura tattica che hanno fatto perdere la titolarità a Bove, ma che non hanno minimamente influito sulla valutazione del giovane talento romano che ha continuato a crescere. E’ bastata una sola stagione per veder passare il suo valore da 16 a 35 milioni di euro secondo l’ultimo studio appena pubblicato dal CIES, osservatorio calcistico.

Daniele De Rossi e la Roma lo aspettano. Luciano Spalletti e la Nazionale azzurra lo aspettano. Il suo valore sale. Una notizia non di poco conto visto anche l’interesse per Bove da parte dei club inglesi di Premier League: un’eventuale cessione porterebbe a una plusvalenza che a queste cifre quasi da sola metterebbe a posto i conti per la prossima estate in cui ne serviranno per almeno 40 milioni.