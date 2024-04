Vortice Juventus, chiusura Roma: affare da 25 milioni più bonus

La posizione della Juventus e l’effetto domino in casa Roma. Svolta definitiva: la valutazione non ammette repliche.

Ringaluzzita dall’ottima prestazione di San Siro, la Roma è pronta ad affrontare l’ultima parte di stagione con rinomate certezze. Pienamente in corsa per un posto in Champions League e con un ritorno dei quarti di finali di Europa League tutto da vivere, Mancini e compagni vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonisti assoluti.

Al mercato ci sarà tempo e modo di pensare. Tuttavia, sorprende fino ad un certo punto che siano anche gli spifferi sui possibili affari ad accendere le fantasie dei tifosi. Non inserito nella lista UEFA della Roma, ad esempio, Dean Huijsen sta continuando a far parlare di sé. Il centrale di proprietà della Juventus è atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco, senza obbligo né diritto di riscatto. Il ritorno all’ombra della Mole, però, potrebbe essere solo una parentesi molto breve.

Calciomercato Roma, futuro Huijsen: la posizione della Juventus

Alle prese con un restyling tecnico che dovrebbe portare all’esonero di Allegri, la dirigenza della Juventus è chiamata a puntellare il reparto difensivo con innesti di qualità. I bianconeri, però, sono chiamati a valutare con estrema attenzione anche il futuro di Bremer. L’incastro con Calafiori, anche alla luce delle voci sempre più frequenti in ottica Thiago Motta-Juventus, non può essere minimizzato.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha fatto il punto della situazione in casa Juve, toccando anche il tema riguardante il futuro di Huijsen. Ecco quanto riferito: “Chi può arrivare alla Juve? Oggi Calafiori è in pole, il suo arrivo non è legato a Bremer. La Juve è alla ricerca spasmodica di un centrale mancino. Huijsen può andare via se arrivano buone offerte; la Roma, però, non è una possibilità. Penso che per circa 25 milioni possa partire. Percentuali? 51% via, 49% resta”.