Calciomercato Roma, salta l’appuntamento: doppia assenza

Calciomercato Roma, la doppia assenza fa saltare l’appuntamento decisivo in Serie A. Ecco le ultimissime sulle manovre in entrata del club guidato dalla proprietà Friedkin.

La Roma di Daniele De Rossi è reduce dall’importante vittoria in casa del Milan. I giallorossi hanno espugnato San Siro nel quarto di finale d’andata dell’Europa League e domani torneranno in campo per la trentaduesima giornata di Serie A. La squadra guidata dall’ex numero 16 sarà ospite dell’Udinese di Cioffi, a caccia di punti salvezza. La Roma dal canto suo non può permettersi giri a vuoto nella corsa al piazzamento in Champions League, con l’Atalanta che la insegue ed è stata galvanizzata dal roboante successo in casa del Liverpool.

A livello logistico la Roma ha scelto di non tornare nella Capitale a cavallo delle due trasferte ed appoggiarsi alle strutture sportive del Monza. In quel di Monzello la squadra di Daniele De Rossi ha lavorato post Europa League e nel pomeriggio di oggi partirà alla volta di Udine. Il clima tra i due club è ottimo ed è stato anche certificato dall’enorme soddisfazione della squadra per l’accoglienza ricevuta e non manca un intreccio di mercato tra le due società. Da tempo l’attuale direttore tecnico del Monza, Francois Modesto, è segnalato nei radar della Roma come erede di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, nessun incontro con il Monza per Modesto

Secondo quanto filtra in questi giorni in terra brianzola però non ci sarebbe stato l’incontro decisivo. A certificarlo la doppia assenza societaria, da un lato quella di Adriano Galliani, dall’altro quella di Lina Souloukou. Proprio la CEO giallorossa è decisiva nell’eventuale operazione, avendo già lavorato con il dirigente francese in Grecia.

La doppia assenza indica che nella giornata di ieri, quando Daniele De Rossi si è intrattenuto con il collega Raffaele Palladino, non ci sia stato l’appuntamento decisivo per lo sbarco del francese a Trigoria. Neanche oggi si incroceranno le dirigenze dei club, il Monza è già partito ieri alla volta di Bologna, mentre la Roma tra poche ore raggiungerà Udine.