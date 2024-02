Via libera nuovo DS Roma, sostituto già trovato | ASRL

Tiago Pinto ha lasciato la Roma il 3 febbraio e il club non ha ancora annunciato il nuovo direttore sportivo

Ricco di nomi e di colpi di scena, il casting per il nuovo direttore sportivo della Roma non ha ancora portato ad un annuncio ufficiale. La scorsa settimana, si è parlato di una soluzione dall’estero quasi scontata, con Julian Ward e Jorg Schmadtke segnalati da molti in pole rispetto ai vari Vivell e Mitchell. Nella giornata di ieri, invece, Florian Maurice sembrava ormai prossimo a vincere la corsa al posto.

Sono di queste ore, invece le notizie su un prepotente ritorno in corsa di Francois Modesto. Il dirigente francese già dalla scorsa stagione viene dato in uscita dal Monza e nel club brianzolo non faranno drammi in caso di addio. In ottimi rapporti con la CEO, Lina Souloukou dopo l’esperienza all’Olympiacos, il 45enne di Bastia è pronto a salutare il club brianzolo.

Nuovo DS Roma, ecco il sostituto di Modesto

Sulle sue tracce, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, ci sono anche alcuni club stranieri e l’ipotesi di tornare a lavorare all’estero non dispiace all’ex dirigente del Nottingham Forest. In casa Monza, intanto, come detto l’eventuale divorzio da Modesto verrebbe metabolizzato in tempi rapidi, con una figura di spicco che emerge come potenziale sostituto.

Stiamo parlando di Ariedo Braida. Lo storico dirigente rossonero è stato avvistato in più di un’occasione allo U-POWER Stadium e dopo la parentesi alla Cremonese potrebbe tornare a lavorare con Adriano Galliani.