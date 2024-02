Nuovo Ds Roma, Friedkin pesca in serie A: subito 50 milioni

Nuovo Ds Roma, il casting è aperto da settimane dopo l’annuncio dell’addio a Tiago Pinto. Svolta Friedkin in Serie A e obiettivo da 50 milioni all’orizzonte entro giugno.

Ieri sera la Roma è tornata in campo allo stadio Olimpico, rifilando quattro reti al Cagliari di Ranieri. La squadra giallorossa ha così centrato la terza vittoria consecutiva, risalendo al quinto posto in classifica dopo la nomina di Daniele De Rossi come erede di José Mourinho. Dopo l’esonero del portoghese è arrivato l’addio di Tiago Pinto, che da giorni ha salutato la squadra giallorossa a Trigoria. E per la scelta del nuovo dirigente sportivo la proprietà Friedkin sembra aver sciolto le riserve, fissando l’obiettivo in Serie A.

La Roma ieri sera è tornata in campo, per la prima volta dopo l’addio a Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha salutato i giallorossi dopo tre anni, chiudendo due colpi in entrata a pochi giorni dal termine del calciomercato invernale. L’ex Benfica ha portato a Trigoria il terzino sinistro Angelino, che bene ha debuttato ieri contro il Cagliari, ed il giovane Tommaso Baldanzi. Il trequartista arrivato dall’Empoli ha giocato una ventina di minuti al posto di Paulo Dybala, ed il suo ingaggio sembra pronto ad anticipare nuove strategie di mercato in casa giallorossa, legata alla nomina del nuovo direttore sportivo dalla Serie A.

Nuovo Ds Roma, i Friedkin hanno scelto Modesto: obiettivo 50 milioni a giugno

Il nome balzato in pole position sembra essere quello di Francois Modesto, direttore dell’area tecnica del Monza. Il dirigente francese, che da calciatore ha militato in Italia con la maglia del Cagliari, ha già collaborato con la Ceo Lina Souloukou in Grecia. E la proprietà Friedkin avrebbe parlato molto con il francese, secondo quanto scrive quest’oggi il ‘Corriere dello Sport’.

La famiglia statunitense che guida la Roma sembra pronta ad annunciare Modesto come nuovo dirigente giallorosso. Il quotidiano sportivo evidenzia come l’ufficialità potrebbe arrivare a stretto giro di posta, per iniziare a lavorare in vista del calciomercato estivo. Il primo obiettivo del nuovo Ds sarà quello di trovare circa 50 milioni di plusvalenze entro giugno. Anche in questa ottica la Roma avrebbe evitato di inserire giovani contropartite nell’affare Baldanzi con l’Empoli. In caso di firma del dirigente del Monza potrebbe arrivare la svolta anche in ottica nuovo portiere in casa Roma.