Sostituto già scelto, via libera Roma | ASRL

Archiviata la sessione di gennaio, il calciomercato continua a regalare indiscrezioni importanti in ottica Roma

Reduce da una delle sessioni di calciomercato più interessanti dell’era Tiago Pinto, la Roma non ha ancora ufficializzato il nuovo direttore sportivo, ma ha già iniziato a progettare la squadra del futuro. Tra giocatori che andranno via alla scadenza del prestito (Rasmus Kristensen, Diego Llorente e Renato Sanches hanno pochissime speranze di rimanere), riscatti da valutare (Sardar Azmoun e Romelu Lukaku su tutti) e calciatori in scadenza (Leonardo Spinazzola e Rui Patricio) a Trigoria ci sarà una vera e propria rivoluzione.

Una delle priorità in vista della stagione 2024/25 è senza dubbio il reperimento di un nuovo portiere. Benché sia sceso in campo con maggiore frequenza rispetto al passato, Mile Svilar non sembra ancora in grado di assurgere al ruolo di titolare assoluto tra i pali. D’altronde, il casting per un nuovo numero 1 a Trigoria è iniziato già da mesi. I nomi di Vladimiro Falcone, Michele Di Gregorio e Marco Carnesecchi sono solo alcuni di quelli monitorati dai giallorossi.

Roma, il Monza ha scelto il sostituto di Di Gregorio

Il portiere del Monza resta uno dei più accreditati a raccogliere l’eredità di Rui Patricio, ma piace anche alla sua ex squadra, l’Inter, e ad alcune squadre di Premier League. Conscia delle difficoltà di riuscire a trattenere ancora a lungo il 26enne milanese, il club brianzolo ha già da tempo attivato il casting per la sua successione. Le informazioni raccolte da ‘Asromalive.it‘ confermano un interessamento molto concreto per Marco Silvestri, proposto anche alla Roma nei mesi scorsi.

Ormai da settimane, Gabriele Cioffi ha deciso di affidare la porta dell’Udinese a Maduka Okoye generando del malumore nel 32enne ex Verona. Già in piedi da mesi, la pista Di Gregorio potrebbe scaldarsi ancora di più qualora nella capitale dovesse arrivare Francois Modesto. Il dirigente del Monza è ancora nella lista della Roma, anche come potenziale collaboratore di un nome di profilo internazionale.