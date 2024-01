Erede bianconero e addio gratis: hanno chiamato la Roma

Il mercato di gennaio della Roma è entrato nel vivo con l’arrivo di Huijsen, ma i giallorossi restano vigili anche su altri fronti

Atalanta, Lazio e Milan. La Roma si appresta ad affrontare un trittico di avversarie molto insidiose nel giro di una settimana. Grazie all’arrivo di Dean Huijsen, José Mourinho avrà un po’ più di scelta nel reparto difensivo, decimato dalla lungo degenza di Chris Smalling, dal recente infortunio muscolare di Marash Kumbulla e dalla partenza per la Coppa d’Africa di Evan Ndicka.

Visti i paletti imposti dal fair play finanziario, il club giallorosso ha praticamente esaurito il budget di circa 2 milioni di euro lordi previsto per il mercato di gennaio. Nuove operazioni in entrata saranno possibili solo con la cessione di alcuni elementi in esubero. A Trigoria, sono pronti ad ascoltare offerte interessanti per Andrea Belotti, Houssem Aouar, Leonardo Spinazzola e sono pronti a interrompere il prestito di Renato Sanches, senza dimenticare la trattativa con il Flamengo per Matias Vina, che piace anche a Bahia, Corinthians e Palmeiras.

Erede Rui Patricio, spunta l’ipotesi Silvestri

Negli uffici di viale Tolstoj, tuttavia, si guarda anche alla prossima stagione. Dopo la separazione ufficiale da Tiago Pinto, la Roma dovrà gestire anche altri due portoghesi in scadenza di contratto: José Mourinho e Rui Patricio. Per l’allenatore, l’ipotesi rinnovo è sempre in piedi, mentre il portiere ex Sporting è destinato a salutare la Capitale a parametro zero.

Già da mesi, gli uomini mercato dei Friedkin stanno lavorando su questo dossier. Michele Di Gregorio, Marco Carnesecchi e Vladimiro Falcone sono i nomi più caldi, ma non è escluso anche il profilo di un portiere più esperto qualora si dovesse decidere di dare fiducia a Mile Svilar come primo portiere. Il mese scorso si è parlato di un possibile ritorno di Lukasz Skorupski, mentre sono recentissime le voci su Marco Silvestri.

L’ex Verona ha perso la titolarità nelle ultime partite e il suo entourage starebbe già facendo delle valutazioni in vista della prossima estate. Una situazione che è stata segnalata anche alla Roma, maggiormente vigile, tuttavia, su altre piste.