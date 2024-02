Voti Roma-Cagliari, De Rossi mette la terza: Dybala show

Voti Roma-Cagliari, Dybala fa volare i giallorossi: tris immediato di De Rossi prima dell’Inter.

Si è conclusa da poco la terza sfida ufficiale di Daniele De Rossi da allenatore della Roma, iniziata con una vittoria contro il Verona alla quale hanno fatto degnamente seguito le imposizioni contro la Salernitana e il Cagliari negli ultimi sette giorni. Al netto dei diversi margini di miglioramento palesati in queste partite, Bove e compagni sono riusciti a racimolare tutti i punti a disposizione in questo tris di gare che, almeno sulla carta, pareva essere quantomeno abbordabile per la compagine capitolina.

Resta tanto il lavoro da fare ma le prospettive, dopo le parentesi di grande difficoltà e sconforto delle ultime settimane e generate dall’addio di Mourinho, possono ad oggi definirsi quantomeno edulcorate e migliorate in vista di un cammino che ha ancora tanto da offrire ma che consente di sperare in modo positivo per il raggiungimento del quarto posto.

Voti Roma-Cagliari, Dybala on fire: terza vittoria di fila per De Rossi

L’obiettivo mai celato della squadra e dello stesso De Rossi resta, infatti, l’approdo alla prossima edizione della Champions League, passabile adesso anche da incroci maggiormente delicati e dei quali provare ad approfittare anche in vista dei diversi scontri diretti che attendono prossimamente anche le competitors della Roma. Giusto, però, continuare a ragionare step by step su un cammino che è stato fin qui positivo e che ha permesso di registrare importanti aspetti anche al termine della vittoria contro il Cagliari.

Quest’ultima è stata netta ed evidente, come testimonia la rotondità di un risultato mai davvero in discussione e che ha permesso di registrare sia a livello collettivo che individuale migliorie e note più che positive. A testimoniarlo le tante prestazioni positive, tra le quali spicca ovviamente quella qualitativa di un Paulo Dybala oggi a segno due volte, dopo aver timbrato già la scorsa settimana in quel di Salerno.

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, LIorente 6.5, Angelino 6.5; Cristante 7, Paredes 6.5, Pellegrini 7; Dybala 8, Lukaku 6.5, El Shaarawy 7