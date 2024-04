Calciomercato Roma, sfida alla Juventus: è già in città

Calciomercato Roma, la società prepara la mossa a sorpresa per ingaggiare un top: ma attenzione alla concorrenza della Juventus

Continua l’ottimo momento della Roma sia in campionato che in Europa, grazie anche all’ottimo lavoro svolto da Daniele De Rossi, che è riuscito a ricompattare l’ambiente e lo spogliatoio dopo che la squadra era scivolata addirittura in nona posizione prima dell’addio di Mourinho.

I Friedkin però oltre che ai risultati di squadra sono molto attenti anche alle situazioni extra campo. È passato diverso tempo ormai dall’annuncio dell’ufficialità dell’addio di Tiago Pinto, che con il mercato di gennaio ha vito la sua avventura nella capitale concludersi definitivamente.

Da quel giorno però la Roma non ha ancora dato alcun annuncio ufficiale riguardo il nome del sostituto del portoghese, nonostante vengano accostati al club capitolino diversi profili. Secondo le ultime indiscrezioni però la società sta lavorando per portare in giallorosso uno dei migliori uomini mercato del panorama internazionale, ma c’è da battere la concorrenza della Juventus.

Nuovo DS Roma, sfida alla Juventus per il re del mercato

Sotto la gestione Tiago Pinto la Roma ha vissuto uno dei suoi momenti più difficili a livello economico, fattore che ha visto costretto l’ex Benfica a virare su prestiti e parametri zero. Una situazione non certo semplice, ma dalla quale l’ormai ex manager giallorosso era riuscito a tirar fuori il meglio, portando nella capitale calciatori del calibro di Lukaku e Dybala.

Tuttavia a lui vanno riconosciuti anche alcuni errori di valutazione, come nell’operazione che ha portato nella capitale Renato Sanches dal PSG, oppure l’acquisto di Shomurodov dal Genoa per circa 18 milioni di euro. Ormai però Pinto rappresenta il passato, mentre per il futuro i Friedkin potrebbero aver pronta una mossa a sorpresa.

🚨Testa a testa tra #Juventus e #Roma per mettere sotto contratto Michele #Fratini, premiato nel 2022 e nel 2023 come miglior talent scout italiano. Ieri è stato avvistato in un noto hotel della Capitale @calciomercatoit pic.twitter.com/DfIuPGLKka — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) April 13, 2024

Secondo quanto riportato da Maurizio Russo il club capitolino starebbe lavorando per portare alla Roma Michele Fratini, premiato nel 2022 e nel 2023 come miglior talent scout italiano. Sempre secondo quanto riportato proprio Michele Fratini sarebbe stato avvistato in un noto hotel della capitale, probabilmente per trattare con i giallorossi, che però dovranno fare i conti con la concorrenza della Juventus, intenzionata a metterlo sotto contratto.