Dalla Roma al Napoli, nuova firma in Serie A

Dalla Roma al Napoli, coinvolto anche Antonio Conte nel futuro di giallorossi e partenopei: gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere numerosi i fattori di interesse, in casa Roma e non solo. Tra le fila giallorosse, come noto, si sta cercando di dare continuità alla nobile serie di trionfi ottenuti da Daniele De Rossi nel corso di questi tre mesi nella Capitale, distinti da un impatto immediato quanto evidente, grazie al quale è stato possibile sovvertire il percorso non felicissimo intrapreso da Mourinho a inizio stagione.

Non è questo, comunque, il momento di tirare le somme, alla luce della piena apertura di una stagione che ha ancora tanto da dire e che grandi indicazioni potrebbe fornire anche sulle panchine più importanti della Serie A. In base ai risultati ottenuti, infatti, diverse società dovranno prossimamente ponderare non solo il calciomercato ma anche l’inizio di nuovi percorsi con nuovi tecnici, come ben restituiscono le tante attenzioni nate all’interno del nostro campionato per profili come Thiago Motta, Pallladino o Vincenzo Italiano, accostati a diversi club alberganti nelle zone più elevate della classifica.

Ripartenza Napoli, De Laurentiis valuta anche Manuel Pellegrini

Su questo fronte, dunque, nemmeno il discorso De Rossi può essere ignorato, alla luce dei bei risultati ottenuti dal nuovo allenatore della Roma e da una posizione che, al giorno d’oggi, non permette ancora di disambiguare in modo ufficiale le decisioni relative ai suoi snodi futuri. Ora come ora, in quel di Trigoria, l’attenzione massima è sul presente e sui prossimi impegni, ma con ogni probabilità si assisterà ad aggiornamenti importanti in un rush finale che potrebbe essere decisivo da diversi punti di vista.

Proprio sul fronte allenatore, le ultime settimane erano state importanti in vista degli accostamenti di Manuel Pellegrini alla Roma, smentiti anche dallo stesso diretto interessato, il cui percorso altalenante al Betis potrebbe portarlo lontano a fine anno. Particolare attenzione, su tale fronte, meritano le ultime notizie provenienti da El Nazional.

Stando a quanto scrivono le penne spagnole, infatti, l’esperto allenatore è finito nel mirino del Napoli, attualmente ancora coinvolto in una potenziale corsa Champions ma certamente ben lungi dall’aver rispettato le aspettative imposte dal tricolore vinto lo scorso anno con Spalletti. Per De Laurentiis, dopo il tris di cambi di allenatore, Pellegrini potrebbe rappresentare un punto di ripartenza. Da ricordare, comunque, come in casa Napoli non siano mancati nuovi e recenti accostamenti anche nei confronti di Antonio Conte.