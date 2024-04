Milan scippato dopo la Roma: bomber nella capitale

Nuovo intreccio di calciomercato tra Milan e Roma dopo la sfida d’andata di Europa League. Blitz per il bomber e scippo capitale: ecco le ultime sulle manovre rossonere in estate.

Il primo atto del derby italiano tra Milan e Roma è andato ai giallorossi. La squadra guidata da Daniele De Rossi è riuscita ad espugnare di misura San Siro, interrompendo a sette la striscia di vittorie consecutive per Stefano Pioli. Decisiva la rete di Gianluca Mancini, che ha bissato il gol vittoria nel derby contro la Lazio. Le due squadre torneranno domani in campo, prima di preparare il quarto di finale europeo di ritorno, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico. Ed in attesa della sfida decisiva si accendono nuovi scenari di calciomercato estivo che coinvolgono i due club.

Calciomercato Roma, il Milan vuole blindare Camarda: Chelsea in agguato

Fari puntati sul baby attaccante Francesco Camarda, classe 2008 che ha già debuttato agli ordini di Stefano Pioli in prima squadra. Il giovane gioiello è sul taccuino di tanti club, con i rossoneri che non mollano sul tema del rinnovo contrattuale.

Come scrive su ‘X’ Gianluigi Longari il Milan sta portando avanti i dialoghi col giovanissimo attaccante per blindare il suo futuro. Ma il Chelsea non molla la presa e starebbe lavorando ad una maxi offerta per convincere il giovane talento a sposare l’avventura in Blues. Nel caso a spuntarla sia il club londinese il sedicenne per motivi di legge britannica non potrebbe giocare fino alla maggiore età.