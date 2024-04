Calciomercato Roma, salta la firma con il Milan

Calciomercato Roma, il giocatore, accostato anche ai giallorossi, è sempre più lontano dal Milan. Ecco la situazione. Club alla finestra

Attira e come l’attenzione. Nonostante stiamo parlando di un baby bomber, non ancora maggiorenne, che però ha già esordito in Serie A. Il suo rinnovo a quanto pare – secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sport – è in alto mare. E non escono fuori delle sensazioni positive, per il momento.

Lui è stato accostato anche alla Roma nel corso dei mesi scorsi. La società giallorossa, come sappiamo, punta molto su ragazzi di questo tipo: che hanno ampi margini di miglioramento e che in un futuro, magari, possono portare il club a piazzare una plusvalenza. Di lui se ne sta parlando molto nel corso dell’ultimo periodo, soprattutto per quel mancato accordo. E potrebbe, adesso, davvero partire.

Calciomercato Roma, difficile il rinnovo di Camarda

Il nome è quello di Camarda, classe 2008 del Milan, che Pioli ha già spedito in campo in Serie A. Segna, in tutti i modi e in tutte le competizioni. E Camarda dal proprio canto ha riscritto la storia del calcio italiano essendo il più giovane della storia a giocare, con una speciale autorizzazione, ancor prima di aver compiuto i 16 anni che di solito servono. Adesso potrebbe pure firmare il suo primo contratto da professionista, ma per ora non c’è nessuna novità nel merito: “solamente” quella che più passa il tempo e più si fa difficile trovare un accordo con il Milan.

Entrato anche nel mirino delle big d’Inghilterra, come vi abbiamo raccontato in un’altra occasione però, da quelle parti dopo la Brexit non è possibile far firmare dei calciatori al di sotto dei 18 anni. Un aiuto alla Roma, all’Inter e alla Juventus (accostate al giocatore), ma anche a quel Borussia Dortmund in Bundesliga che lo starebbe seguendo da tempo. I giallorossi, comunque, rimangono alla finestra. E sognano il colpo grosso.