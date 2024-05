Dalla Roma alla Juve: sta succedendo di nuovo

Calciomercato Roma, al momento non si hanno notizie sul rinnovo e la situazione potrebbe comunque cambiare. Ma appare possibile lo scippo bianconero.

Il calciomercato non è ancora ufficialmente partito ma ormai da un poco di tempo le società stanno pensando alla prossima stagione. In attesa del nuovo direttore sportivo – è atteso un annuncio a giorni – anche dentro la Roma qualche discussione ci sarà stata. Non solo per quelli che sono gli innesti, ma anche per i possibili addii.

Lui è uno che ha il contratto in scadenza anche se non non gira in pianta stabile in Prima Squadra. Con Mourinho qualche convocazione l’ha fatta – e ha pure debuttato – ma con De Rossi nulla, anche per via di un infortunio che lo ha costretto al riposo per un certo periodo. Lo scorso gennaio sembrava dovesse partire, inserire nell’affare con la Juventus che ha portato Huijsen in giallorosso. Però non è stato così. E, questo cambio di maglia, potrebbe essere solamente rinviato.

Dalla Roma alla Juve: Cherubini potrebbe andare via a zero

Parliamo di Cherubini, in giallorosso dal 2017 quando la Roma lo strappò alla Lazio, che più si avvicina la scadenza di contratto più sembra destinato a lasciare il club. Il suo accordo scade tra meno di due mesi e sulle sue tracce ci sarebbe di nuovo la Juventus, che gusta il colpo a parametro zero.

Ma non solo: anche altri due club di Serie A – Sassuolo (che lotta comunque per la salvezza) e Cagliari (che invece è un poco più tranquillo) – ci starebbero pensando. Dal proprio canto – secondo tuttomercatoweb.it che ha riportato la notizia – il club capitolino sta cercando di trattenerlo, ma non sarà facile. E i club che ci stanno pensando e sognano lo scippo già ci sono. Tra queste anche la Juventus. Vedremo come andrà a finire e se ci saranno annunci su una possibile permanenza.