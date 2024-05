La clausola non basta: la big molla Dybala

Paulo Dybala e la sua clausola rappresentano un’occasione fondamentale per vari club, ma serve altro per strapparlo alla Roma

Uscito malconcio dalla sfida contro la Juventus, Paulo Dybala si è confermato anche in questa stagione come una delle luci più luminose della Roma. A suon di gol, assist e ottime prestazioni la Joya ha confermato di essere ancora un giocatore importante per la Serie A, al netto dei guai fisici che lo mandano ai box durante l’anno. Nei giorni scorsi, è emersa l’esistenza di una clausola di rinnovo automatico sul contratto attualmente in scadenza a giugno 2025.

Nel caso in cui il prossimo anno dovesse disputare almeno il 50% delle partite stagionali, l’ex Juventus si legherebbe automaticamente ai colori giallorossi fino al 2026. Nonostante ciò, in estate non è escluso che i Friedkin e il nuovo direttore sportivo giallorosso possa decidere di sedersi comunque attorno ad un tavolo con l’entourage dell’argentino per provare a togliere la temibile clausola da 12 milioni di euro.

La big molla Dybala: la clausola non sblocca il colpo

Accaparrarsi un calciatore di tale qualità ad una cifra così bassa, infatti, rappresenta una grande occasione di mercato per i club esteri e, soprattutto, per quelli con alcuni problemi finanziari. È per questo che di recente, oltre all’ipotesi Atletico Madrid, è prepotentemente ritornata di moda l’idea Barcellona. Il club catalano ormai da anni deve convivere con le limitazioni imposte dalla Liga spagnola e sta valutando con attenzione calciatori in scadenza e occasioni a buon mercato.

Secondo ‘e-noticies.cat’, tuttavia, i blaugrana sarebbero pronti a tirarsi indietro di fronte alle presunte richieste economiche del 30enne argentino, fissate in circa 7 milioni di euro più bonus. Secondo il portale catalano, il Barça non vorrebbe spingersi oltre i 5 milioni di euro a stagione e questo complicherebbe tremendamente le chances di Joan Laporta nella corsa a Dybala.