Nuovo stop Roma prima dei bianconeri, tempi di recupero slittati

Nuovo stop dopo l’infortunio al ginocchio e rientro slittato, ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Roma.

Il mondo giallorosso tutto si trova nel pieno di una fase ricca di eventi e impegni, destinata ad avere un sapore non poco importante sia in campionato che in ambito europeo. Come noto, dopo aver passato i turni con Feyenoord e Brighton, la Roma dovrà cercare di avere ragione anche del Milan per approdare alla semifinale, dove una delle compagini allenate da De Rossi e Pioli troverà il West Ham o il Bayer Leverkusen.

Parallelamente al proseguimento di un iter europeo nobile e che ha ancora tanto da dire, ci si attendono risposte anche in un campionato ancora in pieno svolgimento, destinato ad avere nelle prossime settimane un peso tutt’altro che trascurabile ai fini di una corsa Champions League ancora vividissima, anche tra le fila femminili si registrano attenzioni non meno esigue. In particolar modo, nei prossimi giorni, si potrebbe assistere a grandi novità in casa Roma femminile, con una certa importanza anche nei confronti di un’infermeria che non sta permettendo di registrare notizie troppo positive.

Rientro slittato dopo l’infortunio al ginocchio, serve pazienza per Kramzar

L’annata delle giallorosse di Spugna, come noto, è stata importante e ha permesso di registrare l’ennesimo grande percorso in Serie A. Lunedì prossimo, 15 aprile, la Roma femminile è attesa dallo scontro diretto con la Juventus, che potrebbe rappresentare un ulteriore slancio per una rincorsa alla vittoria dello Scudetto più che mai serrata.

Ora come ora, le giallorosse si trovano a più sette sul secondo posto e un’eventuale imposizione sulle bianconere amplierebbe il già importantissimo margine. A queste belle notizie, però, bisogna aggiungere anche aggiornamenti non nobilissimi sul fronte infermeria. In particolar modo, Zara Kramzar ha rimediato un nuovo stop in questa fase finale di recupero.

Dopo la distorsione al ginocchio, infatti, la calciatrice pareva vicina al rientro, destinato ad essere ora slittato a causa di una lombosciatalgia che ha fatto registrare un rallentamento nel programma di rientro. Necessaria, dunque, ulteriore pazienza.

