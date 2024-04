Addio Allegri, scippo capitale: destinazione choc

Scippo capitale Allegri e addio Juventus, nuova destinazione a sorpresa.

Tante questioni andranno affrontate in casa Juventus al termine di una stagione complicata e che potrebbe prossimamente regalare novità ed ulteriori sorprese. Al di là della questione panchina, va segnalata anche l’importanza della conduzione di un calciomercato destinato a passare dalle scelte di Giuntoli e dall’individuazione di un nuovo allenatore qualora il mister livornese non venisse confermato al termine di un percorso altalenante e in grado di generare dubbi e perplessità.

Se da un lato, dunque, le attenzioni principali sono rivolti a quel valzer di panchine destinato a coinvolgere anche la posizione di Massimiliano Allegri, bisogna altresì evidenziare come le scelte relative al tecnico e le ponderazioni della società tutta avranno grande impatto anche sulla conduzione di un mercato che potrebbe portare a nuovi approdi ma anche a nobili addii.

Lo ricordano bene i recenti interessi nati in casa Juventus per Calafiori, da leggersi nell’ottica di un possibile sacrificio di Huijsen nonché anche di un tentativo volto a sostituire un volto noto quanto importante come quello di Alex Sandro, il cui tempo in quel di Torino pare ormai esaurito. Il laterale brasiliano, però, non è l’unico elemento iconico destinato a poter lasciare la Juventus a fine campionato.

Addio Rabiot, lascia la Juventus con Allegri: anche il Barcellona avvisa l’Atletico

Nel corpo di valutazioni di calciomercato, bisogna sottolineare anche quanto sta accadendo sul fronte Rabiot, da sempre in grado di generare grandi attenzioni alla luce delle difficili posizioni dell’entourage e di richieste che spesso lo hanno portato a divenire uno degli elementi più discussi e chiacchierati delle campagne acquisti estive.

Attualmente sotto contratto con la Juventus fino a fine campionato, il centrocampista francese rientra sicuramente nel corpo di pupilli di Allegri, come ben evidenzia il rendimento e la crescita sotto la gestione del mister livornese. Il suo tempo in quel di Torino, dopo il rinnovo dello scorso anno, potrebbe però giungere al capolinea, anche alla luce di un possibile addio dello stesso tecnico.

Più in generale, alle voci che avevano coinvolto anche l’Atletico Madrid nel corpo delle possibili interessate alla sua posizione, va evidenziato quanto raccolto da Footmercato, che ha parlato di Manchester United e Barcellona come squadre fortemente intenzionate ad assicurarsi le sue prestazioni.