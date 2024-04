Calciomercato Roma, erede Lukaku: via libera Milan

Giungono nuovi succulenti aggiornamenti in merito ad uno dei sogni proibiti della Roma per sostituire Lukaku in estate

Mentre Daniele De Rossi & oc. si preparano ad affrontare l’Udinese di Cioffi nella sfida valida per il 32esimo turno di Serie A, il futuro della rosa giallorossa è ancora avvolto in una fitta nebbia, anche e soprattutto a causa dell’assenza di un direttore sportivo a cui fare riferimento per comprendere la strategia da adottare al momento dell’apertura della finestra di mercato estiva.

I vertici capitolini godono di scarse sicurezze sia in termini di permanenza da parte di alcuni esponenti della rosa, ma soprattutto per quanto riguarda quali pedine lasceranno Trigoria a fine stagione, a prescindere dalla conferma o meno di Daniele De Rossi (altra questione delicata da affidare ad un direttore sportivo).

Tuttavia, una spiacevole (almeno per alcuni) certezza sembra esserci: Romelu Lukaku lascerà il centro sportivo Fulvio Bernardini a giugno, pronto a rappresentare una necessaria fonte di liquidità per il Chelsea, ancora proprietario del suo cartellino. Una volta avveratosi tale prospettiva, sostanzialmente inevitabile, i giallorossi potrebbero osservare nuove opzioni sul mercato, al netto del fatto che vi è la possibilità di riscattare Sardar Azmoun dal Leverusen per 12,5 milioni di euro e quella di ritrovare del tutto Tammy Abraham.

Milan e Juventus ci rispensano su Zirkzee?

Uno dei sogni offensivi che ha accompagnato i tifosi delle big italiane per tutto l’anno calcistico risponde al nome di Joshua Zirkzee. Il talento a disposizione di Thiago Motta ha deliziato appassionati e addetti ai lavori grazie alla felice convivenza di eleganza, fisicità, efficacia e numeri sotto porta. Le carezze che l’olandese dedica al pallone sono rare da vedere in un calciatore di tale stazza fisica e se a ciò si sommano delle statistiche a dir poco convincenti, ecco che il sogno diviene nel giro di qualche settimana un vero e proprio obiettivo.

La Roma, in tal senso, ha da subito fatto difficoltà a vedersi tra le papabili destinazioni del classe 2001, anche e soprattutto a causa della spietata concorrenza di Milan e Juventus. Adesso, tuttavia, sembrerebbe essersi modificato il panorama relativo al giovane attaccante.

Il raffinato centravanti del Bologna sta attraversando un periodo innegabilmente opaco sul piano squisitamente realizzativo, come i due mesi a digiuno da reti su azione fanno facilmente intendere. Alla luce di ciò, per Milan e Juventus è tempo di valutazione e, nel caso in cui Joshua dovesse continuare a mancare la porta nel corso delle ultime giornate di campionato, prezzo di vendita e interesse delle due big italiane potrebbero subire un deciso ridimensionamento.

E’ a quel punto che, dopo aver risparmiato gli oltre 40 milioni di euro per riscattare Lukaku, la Roma potrebbe decidere di approfittare di una concorrenza meno agguerrita per portare a Trigoria il fuoriclasse olandese.