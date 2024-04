Clamoroso Milan: l’ex Roma al posto di Pioli

Dalla Roma al Milan, ecco il sostituto a sorpresa: gran ritorno in Serie A e Ibrahimovic decisivo. Gli ultimi aggiornamenti.

Importanti questioni andranno approfondite nel corso di questa parentesi finale di stagione, destinata ad avere il sapore di potenziale discriminante per l’apparecchiamento di percorsi e campionati a venire. Ne sanno qualcosa anche in quel di Trigoria, dove l’attenzione resta elevata nei confronti del presente e degli impegni che attendono la Roma di De Rossi, la cui posizione è risultata sempre più solida negli ultimi mesi ma circa la quale, ad ogni modo, non sono giunte ancora delle vere e proprie disambiguazioni.

La piazza e lo spogliatoio paiono totalmente abbracciati intorno ad un allenatore che ha saputo infondere sin dal giorno del suo arrivo tranquillità e serenità in un ambiente che ne necessitava da tempo. La ancora non chiarificata posizione dei Friedkin circa la ripartenza dopo l’esonero di Mourinho, però, coinvolge attualmente lo stesso De Rossi in quel toto-nomi di allenatore che, al giorno d’oggi, continua a gravitare sulla Serie A. Ne sanno qualcosa gli stessi Thiago Motta, Italiano o Palladino, unitamente ad un Antonio Conte circa il quale si parla da tempo rispetto ad un possibile approdo in Serie A dopo l’esperienza vittoriosa all’Inter di quasi un lustro fa.

Addio Pioli e ritorno in Serie A, spunta Fonseca: Ibrahimovic avvisato

A giustificare tale situazione, ovviamente, è il clima di incertezza e di necessaria ripartenza che si respira presso diverse realtà nobili del nostro campionato. Basti pensare ai tanti dubbi che avvolgono la posizione di Massimiliano Allegri, ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2025 ma circa il quale non si hanno assolutamente certezza di una permanenza anche per il prossimo anno.

A ciò, poi, bisogna aggiungere anche la situazione in casa Milan, dove si è vissuto in questo campionato un insieme di emozioni altalenanti, che hanno visto la squadra di Pioli perdere in modo importante il primo derby della stagione con l’Inter, imbattendosi quindi in una serie di risultati negativi in Champions League e in un campionato che ha visto Leao e colleghi perdere sempre più terreno rispetto alla solida pole position di Inzaghi.

Al netto della grande ripresa e di un approdo alla prossima Champions ormai quasi sicura, in casa Milan non si hanno ancora certezze sul futuro di Pioli, da tempo al centro di dubbi e perplessità che potrebbero portare a fine anno ad un cambio del quale si parla da tempo. Particolare attenzione, da tale punto di vista, bisogna dunque rivolgere a quanto annunciato dal giornalista di Tvdellosport, Alessandro Jacobone.

A sua detta, infatti, l’ex Roma, Paulo Fonseca, si sarebbe autocandidato per la panchina rossonera, anelante ad un gran ritorno in Serie A. Moncada avrebbe prontamente avvisato Ibrahimovic, che non ha però ancora sciolto le proprie riserve.