Dalla Juve al Napoli, il grande ex lo prende gratis: sostituto già pronto e triplo addio segnato.

Importanti questioni andranno affrontate presso tante realtà del nostro campionato, al termine di una stagione che ha certamente fornito importanti indicazioni ma che ha saputo, al contempo, lasciare intravedere tanti margini di intervento per poter apparecchiare nel migliore dei modi il futuro cammino di squadre come Juventus, Napoli e tante altre.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, ora come ora, insieme a tante altre realtà di Serie A, nel pieno di una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire e che, al suo termine, dovrà portare a disambiguare diversi aspetti che permettano di ripartire nel migliore dei modi per le venture progettualità dei Friedkin. Mentre in quel di Trigoria, dunque, si cercherà di capire che fare di alcuni giocatori e in che modo intervenire sul mercato, in piena attesa sulla disambiguazione del futuro di De Rossi e la scelta del nuovo direttore sportivo, le voci relativa alla possibile campagna acquisti fanno intrecciare anche grandi nomi come quelli di Juventus e Napoli.

Firma gratis Guido Rodriguez, sfida Juve-Napoli per portarlo in Serie A

Ambedue distintesi per un percorso altalenante e, per motivi diversi, tutt’altro che convincente, Juventus e Napoli potrebbero prossimamente provare a ripartire da una vera e propria rifondazione, che preveda un iniziale cambiamento in panchina, da porre a matrice di una serie di novità destinate, ovviamente, a riguardare anche la squadra stessa.

Su tale fronte, poi, va evidenziato come Napoli e Juventus possano prossimamente contendersi un importante obiettivo di mercato. Trattasi del centrocampista Guido Rodriguez del Betis, con il quale, tra le fila spagnole, si cercherà per l’ultima volta di intessere i dialoghi volti al rinnovo di un contratto che attualmente lo vedrebbe svincolato a partire dal 30 giugno. Qualità e posizione contrattuale, dunque, hanno attirato l’attenzione non solo di Cristiano Giuntoli ma anche di Giovanni Manna che, dopo l’esperienza proprio alla Juventus, passerà al Napoli.

Il nuovo DS di De Laurentiis vedrebbe in lui il giusto profilo per ripartire, alla luce dei ritorni alla base di Dendoncker e Traorè, unitamente all’addio a zero di Zielinski, da tempo promessosi all’Inter. A riportarlo è il giornalista Mirko Calemme sulle colonne di Diario AS.