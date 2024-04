Formazione ufficiali Udinese-Roma: De Rossi cambia modulo

Udinese-Roma, De Rossi scioglie tutti i dubbi: ecco le scelte ufficiali per la delicata sfida ai bianconeri di Cioffi.

Manca sempre meno all’ennesimo e importantissimo banco di prova per la squadra di De Rossi, nel pieno di una corsa Champions League che ha ancora tanto da dire e che porterà i giallorossi a dover restare attenti e concentrati fino a fine campionato per poter avere ragione in quella contesa che, attualmente, coinvolge soprattutto Bologna e Atalanta come competitors dei capitolini.

Senza trascurare un Napoli in difficoltà ma, per blasone certamente ancora annoverabile nel corpo di possibili mine vaganti di questi ultimi turni di campionato, la Roma sa bene di giocarsi tanto nei prossimi scontri diretti, che la porteranno domenica prossima a vedersela col Bologna in casa, prima della trasferta del Maradona e di quella coppia di impegni con Juventus e Atalanta che potrebbe risultare decisiva per decretare le sentenze su quarto e quinto posto.

Il tutto, però, senza trascurare ovviamente i tanti altri impegni che il calendario della Roma presenta in questa fase, a partire dalla complicata trasferta friulana di oggi pomeriggio, in programma fra poco più che una manciata di minuti.

Udinese-Roma, le formazioni UFFICIALE

Le ostilità dell’incrocio con i bianconeri sono certamente numerosi, come ben ricordano le asperità incontrate già nella sfida di andata e, più in generale, come ha saputo dimostrare la stessa compagine di Cioffi la scorsa settimana, in occasione della sconfitta più che orgogliosa contro l’Inter.

Alle insidie di una trasferta mai facile per la Roma, bisogna certamente aggiungere anche la necessità di Daniele De Rossi di ponderare delle scelte che tengano conto delle recenti fatiche milanesi di giovedì scorso, con uno sguardo più che attento anche al ritorno con il Milan del 18 aprile, decisivo per decretare la squadra approdante alla semifinale di Europa League.

Fondamentale, dunque, il giusto compromesso tra gestione delle energie e ricerca di un’attenzione e di una concretezza che permettano di continuare a seguire la nobile scia in campionato degli ultimi mesi, al fine della su citata rincorsa sul Bologna che mantiene vivide le speranze per il raggiungimento di un obiettivo più che anelato dai Friedkin e dalla città tutta.

Alla luce dei risultati maturati in queste ore e in vista delle prossime gare, l’obiettivo su citato potrebbe passare anche dalla gara odierna, che De Rossi ha deciso di affrontare con i seguenti uomini, sciogliendo i numerosi e ultimi dubbi su una formazione così ponderata. Da segnalare il ritorno alla difesa a tre.

Roma (3-4-2-1) Svilar; Huijsen, Llorente, N’Dicka; Zalewski, Cristante, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Aouar; Lukaku