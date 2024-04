Infortunio e giallo prima della Roma, va subito negli spogliatoi

Infortunio con giallo prima della Roma, va subito negli spogliatoi dopo la sostituzione: gli ultimi aggiornamenti.

Sarà una settimana ricca di impegni per i giallorossi di Daniele De Rossi, consapevoli di giocarsi una fetta importante della propria stagione nei prossimi giorni, alla luce della gara di ritorno con il Milan e di un insieme di incroci in campionato che grandi indicazioni potrebbero fornire ai fini della tanto agognata corsa Champions League.

Dopo l’Udinese, infatti, la Roma dovrà vedersela con Bologna, Napoli e Juventus, prima di volare in quel di Bergamo, dove sarà attesa dall’ennesimo incontro destinato a rivelarsi potenzialmente decisivo per la rincorsa al quarto e quinto posto. Come sottolineato dallo stesso De Rossi a più riprese, bisognerà però adesso essere bravi a mantenere vivida ed elevata la concentrazione, gestendo nel migliore dei modi energie fisiche e mentali tra campionato ed Europa League.

Infortunio e giallo Kjaer, Pioli spiega tutto: l’annuncio prima di Milan-Roma

Proprio in questi minuti, da tale punto di vista, arrivano aggiornamenti importanti tutt’altro che trascurabili. In queste ore immediatamente precedenti Udinese-Roma, l’avversaria rossonera di De Rossi è impiegata nel delicato e rocambolesco incontro con il Sassuolo, contraddistinto anche da un singolare episodio che ha coinvolto Kjaer.

Al cinquantacinquesimo minuto, infatti, Stefano Pioli ha dovuto sostituire il difensore, facendo entrare Matteo Gabbia. Apparso visibilmente affaticato, Kjaer ha lasciato il terreno di gioco e si è recato direttamente negli spogliatoi, senza passare per la panchina rossonera.

A fare chiarezza sull’attuale situazione infermieristica in casa Milan, ci ha pensato lo stesso Stefano Pioli al termine della partita con il Sassuolo, quando ha palesato ai microfoni Dazn una certa preoccupazione solamente nei confronti di Kjaer, lasciando intendere di essere pronto ad una partenza pressoché al completo per il decisivo ritorno dei quarti di finale di Europa League.