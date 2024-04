Infortunio muscolare, ha chiesto il cambio: Roma a rischio. Uno scatto ed un dolore che non lascia presagire nulla di buono. Cos’è accaduto?

La Roma è attesa ad Udine per la gara valida per la 32esima giornata di campionato di Serie A. Il Bologna ha pareggiato, così come il Napoli ed allora ecco che per la formazione di Daniele De Rossi una vittoria sarebbe doppiamente importante. Doppiamente significativa.

Proseguirebbe il momento magico giallorosso avvicinando la formazione capitolina sempre più alle posizioni che contano per la prossima Champions League e darebbe ulteriore linfa ad un morale già alto in vista della sfida di ritorno contro il Milan.

Perché è comunque lì che la mente va a posizionarsi. Va bene l’Udinese e la corsa della Roma ai posti Champions che, aumentando a dismisura grazie ai risultati delle squadre italiane, della Roma in primis, sembra davvero ad un passo dalla meta, ma è la semifinale di Europa League l’obiettivo del momento.

Domenica pomeriggio contro l’Udinese, giovedì sera contro il Milan, ‘la partita’. Eppure, soltanto pochi giorni dopo, l’infernale calendario giallorosso evidenzia un altro sentitissimo, italianissimo derby da prendere con le molle. In tutti i sensi.

Infortunio Politano: ha chiesto il cambio

Ormai la Roma di De Rossi sembra che debba giocare soltanto derby. Sfide con sfumature geografiche diverse, ma pur sempre derby. Dopo il più classico e più sentito, ovvero la sfida cittadina contro la Lazio, è arrivato il più inatteso, e meno gradito, la sfida europea con un’altra formazione italiana, il Milan.

All’orizzonte se ne staglia un altro. Sentitissimo, forse fin troppo, data l’acerrima rivalità tra le due tifoserie. E’ il derby del Sud, Napoli-Roma. Non conta la classifica, non contano gli obiettivi che ciascuna squadra insegue in quel momento. Conta soltanto vincere, perché è questo che le rispettive tifoserie chiedono a gran voce.

Una sfida sentita anche dai protagonisti in campo ma, probabilmente, uno di loro sarà costretto a dare forfait. Nella gara disputata allo Stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli ed il Frosinone, poco dopo la mezz’ora della ripresa, l’azzurro Matteo Politano è stato, infatti, vittima di un infortunio di natura muscolare.

Uno scatto sul fondo nel tentativo di tenere in campo la sfera è risultato per lui, purtroppo, fatale. Immediatamente sostituito occorrerà attendere le prossime ore e gli esami di rito per avere un’idea più precisa riguardo l’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.