Pioli esonerato prima di Roma-Milan: pazienza finita

Stefano Pioli sulla graticola dopo il deludente pareggio del Milan in casa del Sassuolo. La squadra rossonera non è andata oltre il pari in rimonta e torna d’attualità l’ipotesi di esonero.

La trentaduesima giornata ha regalato diversi colpi di scena in Serie A. La Juventus non è andata oltre il pareggio nel derby della Mole contro il Torino di Ivan Juric. Ieri poi il Bologna di Thiago Motta ha trovato il secondo pareggio consecutivo, chiudendo la gara con il Monza a reti bianche. Altro X a sorpresa è stato quello del lunch match tra Napoli e Frosinone, gara che è arrivata prima del pareggio del Milan in casa del Sassuolo.

Si fermano le squadre ai piani alti della classifica ed il risultato deludente del Milan apre nuovi dubbi sul futuro in panchina di mister Stefano Pioli. C’è tanta delusione in casa rossonera dopo le due ultime gare del Diavolo. Il Milan è stato sconfitto giovedì sera dalla Roma di Daniele De Rossi, che ora è padrona del suo destino in vista del quarto di finale di ritorno in Europa League. I rossoneri sono chiamati alla rimonta giovedì sera allo stadio Olimpico, con l’impressione che la gara possa risultare decisiva nei confronti del futuro del tecnico parmigiano.

Milan flop a Sassuolo: i tifosi chiedono l’esonero di Pioli

Chi sembra aver già esaurito la pazienza nei confronti di Stefano Pioli sono i tanti tifosi rossoneri. Sui social network è tornato ad impazzare l’ashtag #PioliOut, a soli quattro giorni dalla sfida tra Roma e Milan dello stadio Olimpico.

Il post ufficiale della squadra rossonera su X è stato invaso dalle richieste di esonero nei confronti di Stefano Pioli. Le prossime due gare si preannunciano decisive per il tecnico ex Lazio e Fiorentina, che ha il contratto con il Milan in scadenza nel 2025. Tanti tifosi rossoneri sembrano però aver esaurito completamente la pazienza, invitando la società ad un esonero che avrebbe del clamoroso prima delle partite contro Roma e Inter.