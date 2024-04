Probabili formazioni Udinese-Roma: De Rossi cambia l’attacco

Probabili formazioni Udinese-Roma, le possibili scelte di Gabriele Cioffi e Daniele De Rossi in vista del match della Dacia Arena

La Roma di Daniele De Rossi vola sulle ali dell’entusiasmo dopo gli eccellenti risultati ottenuti nelle ultime due partite. Non era facile per i giallorossi, soprattutto a causa dei tanti match ravvicinati che rischiano di compromettere l’integrità dei calciatori, in particolare Paulo Dybala, le cui condizioni tengono sempre allarmati sia i tifosi che i dirigenti romanisti.

Il derby ha dato senza alcun dubbio la spinta morale necessaria, soprattutto perché la Roma non centrava la vittoria contro i rivali da oltre due anni, con le ultimie quattro stracittadine in cui non è addirittura mai riuscita a trovare la via del gol.

Il doppio confronto con il Milan però potrebbe portar via gli ultimi residui di energia, come se non bastasse nel mezzo c’è anche la trasferta di Udine, nella quale gli uomini di De Rossi sono obbligati a centrare i tre punti per rimanere in scia del Bologna. Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del match.

Nella giornata di ieri il Bologna, attualmente quarta forza del campionato, non è riuscito ad imporsi sul Monza, non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 casalingo. Questo da la possibilità alla Roma di accorciare proprio sui rossoblu, portandosi a meno uno in caso di vittoria contro l’Udinese.

Da un lato i bianconeri, che dovranno ancora fare a meno di Deulofeu, Thauvin ed Ebousse, dall’altra invece i giallorossi, alle prese con le fatiche dovute ai tanti impegni ravvicinati, con De Rossi che non può non pensare al match di giovedì contro il Milan, con Zalewski come favorito sulla fascia sinistra per preservare El Shaarawy, mentre in difesa potrebbe tornare Karsdorp tra i titolari insieme a Ndicka. Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della gara in programma alla Dacia Arena:

UDINESE (3-5-1-1, probabile formazione): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All: Cioffi

ROMA (4-3-3, probabile formazione): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, Zalewski. All: De Rossi